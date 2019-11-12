我们已经见过太多的扫地机器人了，但这款 Narwal 云鲸，却有着一个独特的本领，那就是会自己洗拖布，可以让用户解放双手，告别人工拖地的时代。那么它是怎么做到的呢？在 TC 深圳 2019 上，我们见到了真身。

首先从硬件的工业设计来看，采用的是白色主调，符合家居设计风格，所以放在角落里不会显得突兀。其和普通扫地机器人最大的区别就是拥有一个清洗基站，懂得自动识别拖布脏的程度，自动返回基站自动清洗。

这个清洗基站具备一个箱体，可以放左右两个水槽，分别对应清水和污水。在清洁完一定面积之后，机器人返回基站，基站会对拖布进行清洗，在全屋清洁完成后，基站会对拖布进行风干，避免拖布滋生细菌。5 升大水箱，足够清洁 300 平方的房间。免除人工清洁拖布的烦恼。

扫地机底部，配有扫地和拖地模块，可根据当前需要更换，更换过程只需要短短几秒，磁石设计，很容易装卸。拖地机器人使用的是旋转式三角拖布。同时，Narwal 云鲸采用轴承转动物理加压方式，对抹布施加 10N 仿人手拖地压力，伴随双抹布 180r/min 的高频旋转，实现纵向压、横向擦、高频拖等动作的组合，既可以避免扬尘产生，又让 Narwal 云鲸能像人手一样拖地，有效去除各种顽固污渍。

APP 则支持远程操控，随时随地查看机器人状态，远程控制机器人工作。用户可以进行计划清洁，针对不同使用场景，制定你的专属清洁方案。应对突发状况，让机器人定点清洁，也可设置扫地禁区和拖地禁区，机器人工作时会自动避开当前模式下禁区区域。

目前，这款机子的双十一价格是 3999 元，平常售价是 4299 元人民币。