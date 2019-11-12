任何成功的产品最初都只自一个想法，把想法变成产品需要经历怎样的过程？以及它会面临哪些阻碍？如何把它投放到市场？在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主会场，PCH International 总经理 Alan Cuddihy 分享了他们如何使想法一步步落地。

PCH 对普通人来说可能有点陌生，它是一家全球定制设计制造公司，Cuddihy 进一步解释称，PCH 是一个可以帮助工程师把想法转变为产品的平台，同时也关注一些初创公司，帮助它们把想法转变为产品，并投放到市场。具体来说，PCH 可以把概念性的东西一步步做成原型，之后开始进行测试等工作，最后把产品送到终端用户手上。

Cuddihy 介绍称，PCH 从成立到现在已经发生很大的变化，在中国业务方面，PCH 1996 年立足深圳，至今已经过了 30 多年。“我们收到很多的需求，我们可以帮助这些公司，让他们加入我们的平台，在这个平台上会有一些销售和技术的人员帮助我们去发展业务。”

考虑到不断变化的市场需求，Cuddihy 认为，整个行业都在变化，下一代用户会更具多样性，甚至未必会使用智能手机，PCH 也希望不断帮助用户找到提高改善用户体验的途径和方法。“我们可以帮助这些品牌做细节的东西，他们只需要把精力放在核心的开发上。”

PCH 总部位于深圳，同时也在旧金山展开一些业务，Cuddihy 表示，PCH 的初创项目主要在硅谷等地，对于这方面，PCH 在中国也有雄心勃勃的计划，有不同的方法和渠道。Cuddihy 认为，深圳在硬件方面的发展非常好，这也提高了深圳的知名度。

Cuddihy 表示，PCH 目前希望在福田自贸区更好地发展业务，所以也对这个地区的初创公司进行了投资。Cuddihy 表示，PCH 之前的架构一直比较固定，但现在他们希望可以变得比较灵活。

Cuddihy 表示深圳的基础设施在过去的 25 到 30 年中做得非常的出色，基础设施建设的速度非常快，“我们来到深圳，希望能够帮助大家转化成产品，发挥我们的优势，我们希望有一些模式是难以复制的。” 不过他也表示，投入深圳市场绝对不是最便宜的，成本很高，但由于深圳有很好的发展基地，可以建立良好的生态系统，辐射全世界。

Cuddihy 表示，PCH 希望布局全球，“我们想要找的是最有潜力的团队和产品，深圳有非常活跃的社区，我们也会从全球去找最有潜力的团队。” 大湾区有政策支持，但他表示目前还没有强调初创企业一定要在什么位置，同时也表示，下一代创业企业中，灵活性是非常重要的方面。

Cuddihy 认为，从原形到量产是非常长的时间，这个过程对初创企业来说非常重要，他们必须要想办法能够赶在交货期前完成，把产品推向市场，这样才能在市场上取得成功。初创企业的创始人必须了解他们的技术和老牌企业比起来有哪些优势，让他们的技术更符合市场需求，必须抓住这样的机遇才能发展初创企业。

Cuddihy 表示，短期内 PCH 依然会继续跟进已有的企业，同时也会更关注初创企业，比如一些物联网企业，“在这个领域，我们主要做的是 B2B，很多项目在未来几年都会推出，这些项目关注的是物联网 B2B。医疗行业设备也属于硬件，也是我们关注的焦点。对于有相应客户资源的大企业来说，可以去收购这样的初创企业，这也是初创企业比较好的机遇。”

对于选择深圳作为 PCH 的 “大本营”，Cuddihy 表示，深圳在未来 30 年可以创造更多价值，在深圳可以获得非常快速的发展，深圳的速度和体量是其他地方没有办法比拟的。“有一些公司离开深圳，但他们很主要的技术能力依然留在深圳，仅仅是把制造移出了深圳。我们未来会在深圳的市场上更加活跃。”