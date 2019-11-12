3D 扫描仪，听起来就是个高大上的产品，普通消费者望尘莫及的感觉。但是 “Phiz” 有望打破这个固有认识，让这类产品离消费者更亲近。“Phiz”3D 扫描仪是世界上首款可以使用智能手机或笔记本电脑进行高精度 3D 扫描的产品。用户用起来也很简单，在手机上开启 APP 软件，与 Phiz 组合在一起，即可开始扫描转台上的物件。

人们通过 3D 扫描可以快速获得现实物体的 3D 模型，扫描的 3D 模型可以轻松进行实时共享，逆向工程或 3D 打印等应用。

我们在 TC 深圳 2019 上实际操作 “Phiz” 后发现，扫描完成后会自动生成 3D 模型数据，整个过程还是很快速的，只需要差不多 3 分钟时间。工作人员告诉我们，扫描完的数据还可以导入到 3D 打印机中进行打印，Phiz 3D 扫描仪与市场上的所有 3D 打印机兼容。另外，Phiz 还与 AR 兼容。 创建 3D 模型后，可以将数据导入到 AR 或 VR 中。

Phiz 集多项专利技术于一身，相较于市面上其他高精度 3D 扫描仪，Phiz 使用人工智能在软件算法层面对扫描结果进行大幅度优化，而不是依赖昂贵的硬件实现高精度 3D 扫描。

“Phiz” 3D 扫描仪主要面向科技创客市场，鼓励 DIY 爱好者通过使用 3D 扫描仪更快速的进行创作和制作，对于很多 3D 爱好者是个福音，也能符合 3D 制作教育平台的需求。