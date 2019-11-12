11 月 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站，Playground Global 的联合创始人和 CTO Peter Barrett 作为演讲嘉宾与大家分享了对未来投资的展望。

Peter Barrett 的投资领域专注在深层技术和硬科学领域的创新，青睐挑战 “不可能” 的项目。他从小开始写软件。19 岁那年，他的第一个安全计划引起了 NSA 的注意。从他的第一家公司 Rocket Science Games 开始，他在技术领域就已经颇具冒险精神，他在 90 年代初创建了第一个被广泛使用的视频编解码器，在 Microsoft 建立了世界上最受欢迎的 IPTV 平台，在 CloudCar 上建立了汽车云智能，现在又将精力投入到量子和光学计算机、机器人技术和人工智能领域。此外，他还拥有 100 多项专利。

Playground Global 是为开发消费类设备和企业设备的科技创业公司提供支持的孵化机构，由 Android 之父 Andy Rubin 创立。在创立初期，Playground Global 希望做机器人版的安卓平台，通过为制造机器人提供软件和硬件的模块来降低成本。现在，Playground Global 关注自动化、生命科学等领域，热门的 AI 和机器人也是其投资的重要的领域。

作为顶尖硅谷硬件投资人的 Peter Barrett 分享了对机器人和 AI 领域投资的见解。他认为，过去几年，机器人领域有着广阔的投资版图，包括了软件、硬件和控制技术等。Playground Global 的投资策略是根据技术的不同情况对机器人进行分类，比如投资在软件领域还在初期、并未将机器人技术发展到成熟阶段的公司。在 AI 领域的投资策略和机器人领域相似，不同的 AI 公司情况不一样，有些公司非常有变革性，但是同时风险也较大。

在未来的 5—10 年间，Playground Global 会去孵化一些暂时还没有成长的公司。Peter Barrett 认为投资者对这一类型的公司需要给予更多耐心和时间，因为有些技术无法在短短几年间推向市场，尤其是在硬件、机器人领域，需要花较长时间先找到市场。

众多公司都在运用 AI 技术推动自动化，如何在繁杂多样的公司当中进行投资？Playground Global 的策略是确定 AI 应用场景的边界在哪里，去看一些全新的公司，看看深度学习的局限在哪里。

Playground Global 的投资组合中也涉及到自动驾驶。Peter 认为，自动驾驶技术最重要的是关注安全性，而提升自动驾驶安全性的最佳方法是了解人类的思考方式和机器有哪些不同，以及如何实现人和机器之间的良好的交互和协同效应。

医疗领域也是现在投资人追逐的领域，因为很难有一家公司完全覆盖这个领域，不过，投资人对医疗技术的投资会更加犹豫。因为医疗领域的机器人研发周期较长，需要较长时间才能投入市场。生命科学的肿瘤、癌症研究是新兴的领域，药物很难进行规模化的生产，也很难获得深度学习用的数据。在生命科学领域的投入非常多，但是很多过程无法实现自动化。对于医疗领域的初创公司，Playground Global 会考察公司的技术有没有衡量指标，能不能持续改进技术，并有足够的发展空间。

量子超级计算机的发展前景也被 Playground Global 看好。“量子计算会比其他的技术更好地去推动我们技术的革命。”Peter 说道，“现在谷歌等公司都在不断建设自己的量子计算机，一旦量子计算实现规模化的应用，将会推出很多产品和服务，也将会有更多投资机遇出现。”

在投资风险的把控上，Peter 认为：“对一些不太可能的东西投资才有潜力，这也是我们的思维方式”。Playground Global 会挖掘技术公司中的顶级科学家，和这些技术专业人士建立联系，形成技术人才网络，为投资决策提供建议。