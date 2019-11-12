众所周知，从制造大国到创造大国，中国已经成为国际上公认的创新者，实力不容小觑。而深圳则是推动崛起的创新引擎新秀，这里不仅有腾讯等成熟的科技巨头，也走出了大疆、Insta360 等黑科技独角兽。

与北京、上海相比，或许深圳在传统行业的累积并不够多。但其抓住了互联网等新时代技术，乘风而上迅速成为了中国创新的新名片。今年，中央深改委第九次会议审议通过《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，党中央赋予了深圳新的使命。显然，这一热血沸腾的创新地，接下来将会创造更多奇迹。

那么，有创造梦想的有志之士，是否也可以搭上深圳发展的快速列车？在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的主论坛上，深圳市南山区科技创新局（科协）副局长郑长华，以 “在南山，看未来的深圳” 为话题分享了其中的机遇。

深圳是中国的创新引擎，南山区则是深圳的新鲜创新血液。据郑长华介绍，南山区陆地面积 187 平方公里，占深圳市面积不到 1/10。“但是，我们去年的经济总量占到了深圳市的 1/5 左右。” 他透露了最新的成绩：南山区的单位面积产出非常高，GDP 总量中有 60% 以上是战略性新兴产业的增加值，因此质量也非常高。另外，科技创新工作也硕果累累。去年深圳市科技奖＂市长奖＂两项均落地南山，国家高新技术企业数量也突破了 3500 家，等等。

在高新技术企业方面，首先，腾讯总部、阿里巴巴、百度与一些金融商务企业的总部，都落地在南山区，形成了一个极具影响力的大 CBD——深圳湾 CBD。据郑长华介绍，近几年，南山区政府按照市政府的部署，正在着力打造的一个大企业的总部基地——深圳湾超级总部基地——为什么叫做 “超级” 呢？他作出了以下几个方面解释：

第一，超级的城市形象。超级总部基地定位为深圳作为一个世界城市的未来城市功能中心 ；

第二，超级经济形象。入驻这里的都是世界 500 强或者是中国 500 强能级的企业，所以它代表了经济有所高度的经济形态；

第三，超级成长性——非常有发展前景和发展空间。

当然，南山区不仅集聚了拥有话语权的企业，也在科研实力方面有所推动，西丽湖科教城就是这样一个平台。据介绍，西丽湖科教城是深圳市接下来打造粤港澳大湾区建设社会主义先行示范区重大战略平台之一，它的定位是世界一流大学城、粤港澳大湾区的创新智核和国家基础研究和应用基础研究高地。

郑长华介绍道，西丽湖科教城有以下特点：

西丽湖科教城的地理位置非常优越，处于广深港澳创新走廊的核心地段，南连高新区； 交通非常便利。位于科教城的西丽高铁枢纽是深圳的 3 个主枢纽之一，规划引入 3 条国铁，3 条城轨，4 条地铁； 生态环境特别优美。用 8 个字来概括：环山抱湖，拥河连海； 深圳市一半以上的高校落在科教城，人才特别密集。

在大方向规划上，南山区对创新展现了足够的诚意，在细节层面，如对于创业创新人才的吸引，南山区也展现了足够的包容和热情。“我们非常欢迎世界各地的人才到我们这里创业。我们一直在打造一种生态，从园区空间方面，我们一直是打造政府指导，以企业为主体，政企联动的孵化体系，包括创客空间，包括我们的孵化器、加速器、产业园的科技孵化体系。” 郑长华说。

在科技服务体系上，南山区着力打造基础研究，成果转化产业化，包括科技金融的链条体系。人才方面，南山区也提供了很多类别的补助，包括创业补助、房租补助、创业空间补助、子女入学等优惠。此外，其也方面则强调打造人文环境，如国际创客驿站和国际化的外籍人员服务中心等。“只要来南山创业的人，只要落地，我们就会给全方位的服务。” 他总结道。

此外，他介绍，科教城未来会打造很多政策性产业用房，这是区政府着力打造的为企业降低成本的空间。“我们未来会有超过 600 万的产业空间出来，其中很大一部分是政策性产业用房。我们会以市场评估价有一定的折扣给到符合条件的企业。” 郑长华如是透露了这一 “福利”。

最后，他对于南山区未来的科技发展表达了自己的憧憬与祝愿：“一年以后，我觉得南山的科技生态会越来越好，我们会克服很多困难，一直往前走。科技无界，我们的科技服务是无止境的。”