在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，Intrepid Group 首席执行官 Charles Debonneuil 同我们分享了有关东南亚市场、电商领域和独角兽的内容。

Debonneuil 也是 Lazada Group 的联合创始人和前首席市场官。该公司成立于 2012 年，于 2016 年被阿里巴巴收购。在 Lazada Group 工作超过 6 年后，Debonneuil 于 2018 年 10 月开始在 Intrepid Group 担任 CEO 一职。

Debonneuil 介绍道，自己在东南亚已经有 7 年时间，非常高兴自己创办的公司在 2016 年被阿里巴巴收购。现在的势头是中国电商发展得非常迅猛，“很高兴我们抓住了新的市场和新的机会，这可以帮助我们的品牌。”

Debonneuil 表示，2016 年来自阿里巴巴的投资是一个起点，之后便有很多资金投入到东南亚市场。从资金角度来看，大家都认为东南亚未来是极好投资的市场，很多风投都去到那里。东南亚有很大的吸引力，所以市场发展非常快，有许多年轻也非常关注数字化发展。

Debonneuil 还提到容纳了很多国家的东南亚市场比较 “零散”。对于哪个国家的电商发展机遇更多，而且会类似于中国的模式的话题，他认为东南亚的国家确实有很多机遇，但每一个国家本身，“并没有成为独角兽的机会”。比如印尼的网约车平台也面临着很大的挑战，它做的是泛东南亚的战略。

“我相信，公司要在东南亚成功，首先要有泛东南亚的战略，因为每一个国家是独立的，它有自己所需的技能，必须要培养这样的技能来形成竞争力。”Debonneuil 如是说。

针对零散、碎片化的问题，Debonneuil 说 Intrepid Group 现在做的就是要将其解决掉。“对于小公司来说，我们有基于 SasS 的软件来解决这些问题，对于大品牌来说，我们可以帮助他们在不同的市场进行销售，在不同的市场帮助他们提供本地化的销售服务和体验。同时建议他们和中国的品牌对接，让中国品牌也能够进入到东南亚的市场，让他们的产品也在东南亚的平台上销售。”

那这是不是意味着，一家初创公司成为东南亚独角兽的过程会变得更长？在 Debonneuil 看来，要处理好比较零散的市场才能应对这些挑战。比如要和菲律宾、泰国、印尼等 5 个国家打交道，“在这几个国家中去涡旋是非常难的，我们首先要做的是形成共同的平台。” 他说，主要的挑战是科技公司要解决这些零散的市场，那里有不同的文化、不同的语言，有时候同一个国家也有不同的语言和不同的文化，我们要组建当地的团队，这样才能帮助我们更好地利用当地资源和了解当地文化。

“中国企业到东南亚也是有挑战的，双准入的战略也非常的重要，是自己进入，还是与本地公司建立合作伙伴关系。这需要大家去思考。2000 年，所有西方企业都想进入中国，但都失败了。成功的案例是，他们都找到了中国合作伙伴。我预测类似的情况也会出现在东南亚，比如说中国的企业进入东南亚也会有这样的情况，所以必须要找到当地的团队来应对这种情况。”

说到本地团队，Debonneuil 表示：“在任何区域，早期快速发展的阶段，人才永远都是最大的挑战。” 人才会流向他们觉得文化更能够令他们接受的地区，这点是非常有意思的，他说。“如果太接近东南亚也是一件好事，因为人才可以去到他们想去的地方，想要到能帮他们发展的安全之处。文化也是非常重要的部分，我们要从消费者的角度和人才的角度去考虑市场准入的问题。”

消费者层面，Debonneuil 认为中国和东南亚国家有许多相似之处，包括移动技术、社交和游戏化平台。就像淘宝那样，现在东南亚很多电商平台也开始做直播，“泰国和菲律宾也有很多人用话题标签（#xxx#）来宣传，越南和泰国也有最高的视频流量，那里的人们非常适应这种游戏化的工具和技术。” 他坦言。

谈到商品价格，Debonneuil 认为价格是 “非常重要的决策因素”，东南亚地区的人均 GDP 远落后于中国，但新加坡就不一样——从整体来看，市场比较碎片化。TC 深圳活动正值 “双十一” 期间，Debonneuil 提到东南亚的很多平台也进行了与之相似的游戏化互动。“去年的 11 月 12 号，我们看到数据非常惊人，然后就有了’ 双十二’，后来它就成为了东南亚一些国家的购物日。我们也有一些本地的购物节日。”

下单付款，下一步自然就轮到等快递。在国内，阿里巴巴和京东都有自己的物流配套体系，至于东南亚，Debonneuil 说东南亚的情况是比较混合的，有一些平台会模仿淘宝和天猫的模式，他们对物流也有更强的控制。部分电商也对支付进行了不少投入，提升了效率。

Debonneuil 同时还提到电商独角兽与机遇。他表示，宏观数据会说不同的行业都有机遇，因为有非常年轻的人群，也有非常灵活的技术。但是没有办法 “直接复制中国的模式”，需要 “看到东南亚本地化的情况”，如果只有资金而不了解本地情况，就没办法起到很好的效果。