11 月 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的主论坛上，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地向动点科技透露：小鹏汽车最近将会公布新一轮数亿美金的融资。

根据天眼查的信息显示，小鹏汽车在 2015 年获得了紫牛基金、微光创投的数千万元天使轮。2016 年 3 月，小鹏汽车完成 Pre-A 轮融资。2017 年 6 月，小鹏汽车获得了 22 亿元的 A 轮融资。同年 12 月，其结束了 A+ 轮融资——分为 A0、A1、A2 三轮融资，A0 轮来自阿里巴巴集团和何小鹏本人；A1 轮由纪源资本、晨兴资本、IDG、经纬资本、顺为资本和光控众盈资本联合投资；A2 轮投资方包括新鼎资本、昆仲资本和光速创投。

2018 年 1 月 29 日，小鹏汽车宣布启动总额 22 亿元人民币的 B 轮融资。同年 2 月，其获得鸿海静密的 3 亿元战略融资。8 月，小鹏汽车获得了来自春华资本、晨兴资本、高瓴资本等机构领投的 B+轮融资，规模达 40 亿元。

不久前，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏曾在活动上透露，小鹏 P7 将在 2020 年第二季度上市交付。此外，在自动驾驶进展上，何小鹏透露公司将在 2020 年底实现第三级别自动驾驶量产 (XPILOT3.0)，2022 年实现 XPILOT4.0 面向城市的自动驾驶能力释放。