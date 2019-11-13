（又是）在一堆传闻的轰炸下，苹果今晚直接线上发布了 16 英寸 MacBook Pro。顾名思义，这款 MacBook Pro 搭载 16 英寸视网膜显示屏，此外最高可选配新的 8 核处理器、64GB 内存和 8GB 显存的新一代图形处理器，并采用了全新的散热设计。

首先是屏幕，16 英寸 MacBook Pro 采用的是 3072 x 1920 分辨率、226 ppi 的 P3 广色域 Retina 屏幕，亮度最高 500 尼特。左右屏幕边框也要比其他两种尺寸（实际上，现在苹果在官方渠道只卖 13 英寸和 16 英寸两款，15 英寸被取代了）的 Pro 机型窄一些。

再来到键盘的部分，16 英寸 MacBook Pro 配备全新的妙控键盘，经优化的剪刀式结构让键程达到 1 毫米，苹果还设计了穹顶式橡胶垫片，能够积蓄更多势能，官方说法是 “让每次按键都响应灵敏”。此外，Esc 健也回归了实体按键，方向键则呈倒 T 形排列，Touch ID 区域独立于 Touch Bar——如传闻一样。

性能方面，16 英寸 MacBook Pro 配备最新 6 核和 8 核第九代处理器，Turbo Boost 睿频加速最高可达 5.0 GHz，相比 4 核 15 英寸 MacBook Pro 提升最高可达 2.1 倍。可选配高达 64GB 的内存，这在 Mac 笔记本电脑上是首次。

16 英寸 MacBook Pro 上的新的 AMD Radeon Pro 5000M 系列图形处理器，是首款为专业用户打造的 7 纳米制程移动独立显卡，同时，在它身上也首次可选配 8GB 的 GDDR6 显存，图形处理器性能相比上一代最高可提升 80%。

针对如此一台性能 “怪兽”，苹果此番用上了新的散热架构。设计精密的风扇拥有更大的叶轮和加长的扇叶，再配合更大的通风口，使气流量增加 28%；而散热器也增大 35%，使得散热量与以往相比有了显著增加。续航方面，100 瓦时的电池是 Mac 笔记本电脑诞生以来容量最大的电池，电池续航延长一个小时，来到 11 小时（无线网络浏览或 Apple TV app 视频播放）。

16 英寸 MacBook Pro 采用了重新设计的六扬声器高保真音响系统，让音乐人、播客作者和视频剪辑师等 Pro 用户得到再上一级台阶的音频体验。此外，这款新笔电是首款可选配 8TB 固态硬盘的 Mac 笔记本电脑，标配的固态硬盘存储亦加倍提升至 512GB 和 1TB。

发售资讯方面，16 英寸 MacBook Pro 于即日起在美国发售，不久之后便会在全球其他市场上市，它的起售价是 18999 元。

苹果同时宣布，新 Mac Pro 和 Pro Display XDR 将于 12 月发售。