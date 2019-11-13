本周，Autonode 报道了 TC 深圳 2019 的最新消息，了解到了小鹏汽车和比亚迪汽车对新能源汽车的市场理解。同时，
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以下为部分 Autonode 精彩推荐阅读，欢迎锁定 AutoNode 频道，查阅全球最新新能源汽车最新资讯，感受新能源技术和市场跳动的脉搏。
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