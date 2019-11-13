国外留学，参加技术峰会，多年在国外的学习生活的孙悦当初并不了解国内的市场。因为看到了编程教育有趣，便决定回国创立编程猫。“我们开始做的时候，有人以为我们是疯子” 编程猫的创始人孙悦说。

编程在 2014 年引入英国的中小学教育，2017 年 7 月国务院颁布《新一代人工智能发展规划》，规划明确提出 “在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广”。

而编程猫是在 2015 年创立的。当时国内编程教育一片空白。而现在，北京、重庆、广州等地教育部门都出台了人工智能课程逐步进校园的规划。浙江省从 2017 年开始，包括编程的信息技术已经纳入高考选考科目。在政策鼓励下，资本纷纷进入少儿编程培训市场。

培养孩子解决问题的能力

11 月份，编程猫获得 4 亿元的 C 轮融资，由中俄基金领投，高瓴资本、赛富投资基金、光大控股新经济基金、粤科金融集团、南方传媒、SBI 学大教育基金、盛宇投资、侨兴基金等共同投资。融资之后，编程猫将继续提升 AI 双师体验，完成编程学习等级和教师体系的行业化标准建设。

编程教育的普及也让多数家长产生了焦虑，自己的孩子适合学编程吗？是不是所有的孩子都适合学编程？

孙悦介绍：“我们认为对所有人都是适合的，但是不是每一个孩子都会学成专家，但是一定是掌握了基本的水平。我们日常的生活，在潜移默化已经使用了这些技能。编程适用于所有人，但是我们没有说这些人都要变成专业的程序员。

“少儿编程解决的是孩子解决问题的能力” 编程猫联合创始人孙悦介绍。

在中国学生学习编程的过程中，孙悦发现，编程的过程就是解决问题的过程，很多孩子在问题面前，现有的教育体系是逃避的，他们不正面解决问题，只要只要书本上或者是老师没有说的就不能够去超过那个范围去解决。而编程第一个是得到解决问题的能力，同时有系统化构架的能力，能够看到内部的核心是怎样的，这两个基本的能力，在接下来孩子长大过程当中非常有帮助。

中国的下一代小孩几乎都学过编程

在编程猫的平台上有三千万的学生。

相关数据显示：深圳市南山区一年家庭在教育上的投入平均值是 13 万元人民币一年，这是非常高的数字，全世界任何一个发达国家都达不到这个教育投入。而编程教育在一二线城市已经像曾经的英语，奥数一样成为一项孩子 “必备” 的技能。

孙悦谈到：“接下来按照中国的编程教育普及，两到三年我们就达到 1 亿的学生学习过编程。这超过了现在全世界所有的懂计算机人的总和，接下来的几年时间，中国下一代的小孩，几乎都是学过编程的。我们认为在人工智能的时代，我们极强的增加了国家的竞争力的可能性，也极强打开了孩子在面对 5G 时代和人工智能时代的适应能力，这是非常有力量的事情。而我们也同时希望这个不止于中国，我们希望更多的国家进入到这样的教育体系，让他们能够学习和享受最前沿的教育是怎样的。 ”

随着编程教育的普及，资本的火热，各类编程教育机构相继涌现，也给这个行业带来了潜在的行业规范问题。孙悦认为，教育领域最需要规范的是两件事情，一个是有教育的质量，需要对孩子做学习效果的评估。一个是教师评价的标准，老师必须达到什么样的水平才能教授别人，而不是随便招一个人过来就可以。这两个规范的出台，能够让行业走向更加好的方向。