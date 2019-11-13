K12 教育品牌 “少年得到” 近期宣布已完成 A+ 轮融资，融资规模上亿元人民币，本轮由华创资本领投，光大控股新经济基金、峰瑞资本、光源资本跟投，A 轮领投方正心谷创新资本和现有股东紫牛基金继续追加投资，光源资本担任本轮融资独家财务顾问。

本轮领投方、华创资本合伙人王道平表示：非常高兴有机会和少年得到以及张泉灵老师合作，我们看好少年得到团队的教育理念以及投入教育事业的决心，我们相信少年得到能做成年轻人的学习平台，做到汇聚天下名师服务最广大的学生群体，可以更好的做到定制化教育与个性化学习。优秀的教育理念和产品利用互联网技术迅速普及并持续发展，我们持续看好。

正心谷创新资本领投了少年得到上一轮投资，并持续跟投了新一轮。新消费合伙人叶春燕表示看好公司持续打造高质量教育内容的能力，相信团队对行业的理解和洞察，相信公司会给用户带来很好的产品和体验，成为在线大语文赛道的头部教育公司。

少年得到 2018 年 4 月上线，是一款专为 5 到 15 岁青少年提供学习服务的 app。上线不到 2 年时间，少年得到用户已达 200 多万，各终端总月活近 100 万。

2019 年 1 月，少年得到董事长张泉灵亲自研发并教学的《泉灵的语文课》上线 1、2 年级春季班直播课，1 小时内 1500 个名额被一抢而空，另有超过 4000 名家长排队等待候补。9 月，《泉灵的语文课》秋季班拓展到 1 到 4 四个年级，共有 7200 多名学员在线学习。在秋季班中，春季班老学员续报率高达 80%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。