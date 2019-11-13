美国电子烟巨头 Juul 宣布裁员 650 人

11 月 12 日，据国外媒体报道，美国电子烟巨头 Juul 公布了最新的重组计划，包括将裁员人数从 500 人增加到 650 人。

由于在美国等市场爆发大面积的健康问题，电子烟行业目前正遭遇滑铁卢。今年 10 月 29 日，Juul 曾宣布在今年年底前裁员 500 人。同时，公司首席财务官（CFO）和首席营销官（CMO）也将很快离职。而今日，Juul 又公布了最新的重组计划。作为在明年削减近 10 亿美元成本计划的一部分，Juul 现将裁员人数从 500 人增加到了 650 人，约占公司 4051 名员工的 16%。

途虎养车或再受腾讯注资 3 亿美元

11 月 12 日，据亿欧汽车报道，国内汽车养护服务品牌途虎养车或再获腾讯注资，资金规模达 3 亿美元。

途虎养车于 2011 年在上海成立，主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容、车品等，提供线上预约+线下安装的养车方式。其主打线上线下一体化的购买模式，业务已经覆盖全国。2018 年 9 月 15 日，途虎养车宣布完成由腾讯、凯雷资本、红杉资本等投资方和企业领投的新一轮融资，融资总额约为 4.5 亿美元，在此之前，途虎养车已经完成了 6 轮融资。

Twitter 公布应对 Deepfake 内容计划

据路透社报道，社交媒体平台 Twitter周一宣布，公司拟推出处理人工智能合成（deepfake）视频和其他篡改内容的计划，并呼吁公众积极反馈。

Twitter 在公司的一篇博客文章里提到了这个新的计划，称平台打算在推文下方附加一条提示信息——“包含合成或篡改内容”，在人们点赞或转发推文前给予提示，或者在新闻报道下方增加一个链接说明为什么大多数人认为该内容是合成或篡改的。公司还表示，若包含这类内容的推文具有误导性并有可能威胁人身安全或导致其他严重伤害的，公司或可从平台上删除这类内容。

高德地图与 27 家网约车平台推出先行赔付服务

11 月 12 日，高德地图宣布，联合国内 27 家网约车平台共同推出 “敢坐敢赔” 服务承诺，用户通过高德地图打车时如遇五类问题，在客户正常投诉 48 小时内如未处理完毕，则无需判责直接对用户赔付。据了解，这也是国内网约车行业首个 “先行赔付” 服务。

此次推出 “敢坐敢赔” 的 27 家网约车平台，包括首汽约车、嘀嗒出行、AA 出行、秒走打车、T3 出行、欧了出行、旅程专车等。用户打开高德地图进入打车界面，加入 “敢坐敢赔” 的网约车服务商名称后会显示 “敢坐敢赔” 标签，方便进行选择。

许家印：恒驰第一款车计划明年上半年亮相

12 日下午，恒大在广州举行恒大新能源汽车战略合作伙伴合作峰会。恒大董事会主席许家印表示，计划三年投资 450 亿元，恒驰第一款车——“恒驰 1” 计划明年上半年亮相，计划在 2021 年量产。会上，恒大新能源汽车还与全球前 60 大汽车零部件供应商签署战略合作协议。