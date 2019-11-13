尽管国内共享出行市场不景气，但欧美地区的电动滑板车市场正一片喧嚣。作为美国最大的共享电动滑板车公司之一，Lime 迄今为止已经融资了 7.65 亿美元。

11 月 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站，Lime 公司的 CTO 范丽跟大家分享了 Lime 下一步的计划。

（Lime CTO 范丽）

目前，Lime 在共享电动滑板车行业是一个全球的领导者，覆盖了 126 个城市，30 个国家。2019 年 Lime 的营收达到了一千亿美元，不过仍处于亏损状态。而范丽对 Lime 经营状况的判断是乐观的，她指出目前 Lime 在大部分城市已经实现了财务的平衡，并认为将在 2020 年实现盈利。

这得益于 Lime 快速的学习能力，能够及时做出调整。在过去六个月，Lime 在效率上有了很大的改进，比如在英国的效率提高了 66%。

在交通拥堵的洛杉矶，Lime 希望为人们在最后一公里提供一个便捷的出行方案。

Lime 还没有实现盈利，对于如何应对未来的融资压力，范丽认为，公司创始人的思维方式非常重要。她认为，Lime 想要的是长期的发展，所以必须要平衡好增长和成本之间的关系，对投资者负责的同时进行长期的发展，关注用户体验和效率，为客户和合作伙伴带来价值。

Lime 是目前全球营收能力靠前的共享自行车、电动滑板车公司，但是并没有进入中国市场。在对中国市场的规划上，Lime 目前还没有明确的计划。目前 Lime 关注的主要是美国市场，但也在不断开拓新的市场。

范丽认为，Lime 是非常本土化的企业，能够应对每一个城市不同的挑战。例如，在欧洲市场推广服务的时候，Lime 发现欧洲的路面和美国的路面非常不一样，为了保证用户体验，Lime 对电动滑板车重新进行了设计，因此在欧洲的石板路上也能长期使用。

Lime 的新产品会在不同的地面测试，以确保电动滑板车能够在不同环境运转。技术团队会收集数据，分析不同城市的用户需要什么，有哪些不同的需求，譬如他们发现有些城市希望有虚拟停车的服务。

在产品迭代方面，Lime 至少每 6 个月就会进行新电动滑板车的设计，并且在经过 6 个月到 1 年的测试之后才决定是否推出市场。“对于实体产品，我们想要非常谨慎，我们要确保用户的使用安全性，也希望在全球市场上都可以保持我们的品牌信誉度。” 范丽说道。

Lime 在电动滑板车的安全方面做了很多工作。根据收集的数据，Lime 发现 30% 的事故发生在第一次出行中，因此 Lime 在 40 个城市推出电动滑板车产品时都提供了几十分钟的教育视频，告诉用户如何使用。另外，发现 1% 的人即使出了事故也没有受到严重伤害，因为戴着头盔。所以，Lime 也建议用户佩戴头盔驾驶电动滑板车。最后，Lime 的电动滑板车上有传感器分析电动滑板车是否需要维修或者减速，这种软硬件结合的技术能进一步保证安全。

在谈到中国的摩拜和 ofo 公司时，范丽认为 Lime 与其不同的地方在于希望提供可持续的服务, 虽然 Lime 发展得很快，但是增长非常谨慎，非常注意成本控制、平衡成本和盈利之间的关系，以确保健康的财务状况。另外，Lime 目前的产品以电动滑板车为主。