技术创新型企业大致分为两种：从零开始的自主创业企业与脱胎于大企业或者高效实验室的企业。后者则是 “含着金钥匙出生”，拥有着得天独厚的创新优势。平安科技则是这样的一个代表性企业。

众所周知，平安科技是中国平安集团旗下的全资子公司，同时也扮演着集团技术孵化器的角色。简单来说，其是平安集团的创新动力引擎。一方面，依托平安集团丰富的技术储备，另一方面，也涵盖了集团内部丰富的应用场景及需求，平安科技在新技术的发展方面，可以避免一些弯路，形成更广泛、前沿的创新力量。在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，平安科技 CTO 兼总构架师方国伟则分享了他们对于 AI、云计算等热门技术的创新经验。

平安科技目前在 4 个核心领域做科技赋能：云计算、AI、区块链和 AIOT，涉及的技术布局较广。不过，方国伟表示，这样的布局并非是事先运营好的，而是慢慢地，经历了对于需求的认识整合起来的。方国伟介绍，平安科技首先是从云入手，把传统技术架构慢慢替换掉了，IOT 需求出来之后，也做了很多的投入。然后 IOT 产生了大量数据，这种情况下，人工的处理效率很低，所以再把 AI 和 IOT 相结合。“区块链在市场上很热，但是真正能够把区块链作用发挥出来的，更多是和供应链金融相关的。” 方国伟表示，平安有很强大的金融应用场景，所以，也基于需求，在技术应用中，加入了区块链。

显然，云计算是平安科技非常重要的基因，未来持续加强主要的创新力，也需要不断的与新技术如强大的趋势性技术——AI 相融合。那么，两者之间有哪些结合点呢？方国伟深度解析了其关联性。

“最近一波的 AI 是基于深度学习。在这个模式里，AI 需要大量的数据，它需要利用这个数据来选择模型，需要大量的计算。任何一个云厂商都希望有 AI 的应用场景在上面，因为 AI 会用很多的资源。” 方国伟解释道，一方面，云计算对 AI 是一种助，。“AI 相关的服务分为 3 个层次，一是提供 GPU 相关的 AI 计算服务；二是 AI 的机器学习平台；三是提供 AI 的 API 给客户。” 他表示，最近一两年，云计算领域出现了异构计算的趋势。“这是 AI 对云计算在计算上的推进，我们会用新的处理器来提升计算的效率。” 方国伟表示，这体现了 AI 对于云计算发展的作用力。所以，两者之间的关系其实可以深度融合。

云+AI 的潜力非常大，这也吸引了很多大厂相继布局。最近，百度发布的 2919 Q3 财报，则有提到 “云+AI” 战略效果显现。微软、谷歌等云计算巨头也选择了云+AI。“这也是下一步的发展趋势。” 方国伟表达了自己对于这个现象的看法：“云的下一步发展是 IOT 和 AI，因为它会带来云平台本身的资源消耗，云厂商去挖掘 AI 的机会，这是非常正常的事情。因为它可以提升云的资源利用销量。”

此外，对于云厂商来说，加入 AI 的元素也是一种差异化竞争的方式。“云厂商把 AI 作为一个突破点，希望能够把它变成云服务的一种，吸引客户，这就是一个卖点。” 方国伟认为这是一件非常自然的事情。他也提到，虽然也关注云和 AI 的发展，但平安科技和其他云厂商不同的是：平安集团的应用场景比较多，量比较大，所以其是从需求切入来做事情。做云也是从内部云开始做，然后逐渐向外部推广。此外，方国伟透露。平安的云和 AI 本身是要支撑好内部的业务，内部客户和外部客户的比例是 7：3 左右。

当然，除了基于现有业务需求的产品技术研发，平安科技也在发力面向未来的前瞻性研发。“现在整个业界，尤其是传统企业，有数据、有场景，但是没有技术。而技术公司有技术和产品，但没有数据和场景。这就是一个痛点。” 方国伟表示，平安科技在此方面则有融合优势。“我们内部有比较大的技术团队，可以快速响应内部的需求，做定制。平安也有很多的数据和强大的场景，所以我们投入技术研发的成本比较容易回来。” 他说。而在这样的条件下，平安科技也会有更多的精力资源做相对长期的研发。