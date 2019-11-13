11 月 13 日，小鹏汽车宣布成功签署了 4 亿美金的 C 轮融资。据悉，此次融资除了小米以战略投资者身份入局外，也吸引了知名私募基金和企业家投资者。小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在 A、B 轮基础上再次加持。

“小鹏汽车 C 轮融资不仅吸引了新的战略投资者，比如小米集团，并且也得到了小鹏汽车许多现有股东的大力支持，这是对我们关于智能汽车赛道长期战略、执行能力以及审慎务实商业模式的再次认可。” 何小鹏说。

何小鹏认为，小鹏汽车致力于研发符合中国市场的智能汽车及其核心技术，以及在运营上取得的业绩，是得到多数投资者们认同的重要原因。“尽管面临挑战，我们仍然能够实现大部分业务和融资目标。” 他说，“无论是股权融资，还是中资和外资银行的授信，都说明了在经济逆风和全球市场不确定性的大环境下，投资人对于小鹏汽车战略选择和执行能力的肯定。”

小鹏汽车 C 轮融资的名单中，全球顶尖的以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司小米集团对小鹏汽车进行战略投资，为智能汽车在万物互联的场景探索和应用方向上，提供了无限想象空间。对于此次战略投资，小米集团的创始人、董事长兼 CEO 雷军说：“小米集团和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面，已开展了深入的合作，并取得了丰富的成果。希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和 IoT 领域的进一步合作。”

此外，小鹏汽车还获得了包括招商银行、中信银行以及汇丰银行等多家中外银行总额数十亿元人民币的无抵押信用贷款。

今年初，何小鹏发布公开信称，2019 年是小鹏汽车的品质年、交付年和运营年。3 月，小鹏汽车开启小鹏 G3 的大批量交付；4 月，小鹏汽车首次亮相了第二款量产产品——纯电动四门智能轿跑小鹏 P7；6 月，在郑州海马小鹏智能工厂，第 10000 辆小鹏 G3 顺利驶下生产线；7 月，发布了超长续航的小鹏 G3 2020 款， NEDC 续驶里程达到 520 公里；同月，在最新的 C-NCAP 安全测试中，小鹏 G3 获得了电动汽车最高的 92.2％总分。