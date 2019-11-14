摩托罗拉今天正式发布了 Razr 2019 系列折叠屏手机。全新 Razr 搭载高通骁龙 710 处理器，6GB RAM，128GB ROM，主屏幕 6.2 英寸，搭载 1600 万像素摄像头，支持夜视功能，涡轮动力充电，电池容量 2510mAh。机身展开尺寸为 72 x 172 x 6.9mm，折叠后为 72 x 94 x 14mm。重 205g，内屏幕为 pOLED 屏，分辨率为 21422142 x 876，外屏幕为 2.7 英寸的 gOLED 屏，分辨率为 600 x 800。

Moto Razr 2019 系列售价 1500 美元，将从 12 月 26 日开通线上预订，2020 年 1 月 9 日正式发售，Verizon 提供 24 个月分期付款，每月 62.49 美元。

Razr 2019 在外观上延续了 2004 年的 Razr V3，首次发布于 2004 年。新款的 Razr 和很多 Android 智能手机一样采用 USB-C 接口，而且同样没有 3.5mm 耳机孔。铰链的部分，在折叠状态下看起来突出不少，看起来会影响整体的外观。

其实在发布会开始前，美国联邦通讯委员会（FCC）官网的文件已经曝光了大量 Moto Razr 的照片和认证信息。这些照片展示了 Moto Razr 新机各个角度的外观，比如机身外部的副显示屏和有 “刘海” 的可折叠内屏。

在 YouTube 的 Motorola 官方频道也公布了关于这款手机的视频，其中一段宣传视频更是凸显了之前预告中 “脱胎换骨” 的概念。