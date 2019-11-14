阿里巴巴披露赴港招股书：天猫和淘宝收入占比超六成

中新经纬客户端 11 月 14 日电 (吴亦涵)11 月 13 日晚间，阿里巴巴向港交所提交了上市招股书，招股书显示，阿里巴巴此次 IPO 募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型，提升运营效率、持续创新三个战略方向。其中提及饿了么、飞猪、优酷、云计算技术等具体业务。

业内人士指出，阿里巴巴重回港股上市，不仅能够通过新的募资发展业务，还有助提升其在大中华地区的影响力，助力业务的发展。

苹果：Mac Pro 与 Pro Display XDR 显示器将于 12 月发售

苹果在推出 16 英寸 MacBook Pro 时同时宣布，全新 Mac Pro 和苹果 Pro Display XDR 显示器将于 12 月发售。苹果介绍称，Mac Pro 可选配最多达 28 核的工作站级 Xeon 处理器、1.5TB 高性能内存系统、八个 PCIe 扩展插槽。Pro Display XDR 拥有 32 英寸 6K 视网膜显示屏，采用 P3 广色域，峰值亮度可达 1600 尼特。

中兴副总裁：年底将切换到第三代 5G 芯片平台

多位中兴通讯高管在广州办公室接受采访时表示，中兴通讯将持续加快对 5G 领域的投资，提供从无线到核心网到传输到终端的全系列产品，目前中兴已经做好了下一代 5G 平台的切换准备。“面向高功率，大带宽，5G 关键芯片的应用将会进入到第三代，全面切换到 7nm 的工艺。” 中兴通讯副总裁，TDD&5G 产品总经理柏燕民表示，下一代 5G 平台切换准备已经做好，年底就可以开始切换。

马斯克：退欧风险太大，超级工厂没法建在英国

特斯拉首席执行官马斯克周三表示，英国退欧是该公司选择在德国而不是英国建设超级工厂（Gigafactory）的原因。马斯克对媒体表示，英国退出欧盟的决定存在不确定性，“风险太大”，无法在该国建立欧洲电池工厂。

谷歌进军银行业务，将向消费者提供支票账户

消息人士称，谷歌明年将为消费者提供支票账户，这是迄今为止大型科技公司在消费者银行业务领域最大胆的举措。此前多数公司都专注于信用卡和支付平台。消息人士称，该项目的账户将由花旗集团和斯坦福联邦信贷联盟负责管理。谷歌高管 Caesar Sengupta 表示，该公司不打算出售客户数据。“如果我们可以帮助更多的人以数字方式在线进行更多工作，那么这对互联网和我们都有利。”