Facebook 的 VR 子公司 Oculus 的首席技术官 John Carmack 将于本周离职。Carmack 在 Facebook 上公布了这一消息，他表示将把时间放在 AI 上。

Carmack 将继续留在 Oculus 担任 “咨询 CTO” 一职，他仍将对公司的开发工作保有发言权。

Facebook 发言人向 Variety 表示，Carmack 依旧会进行 Facebook 的一些 VR 项目。除了平常的咨询工作外，他还将继续致力于在较低端移动设备上将 VR 视觉质量最大化的项目。但他表示在从事 AI 工作时，VR 只会占一小部分时间。

Carmack 是游戏开发公司 id Software 的创始人，他以极强的编程能力而知名，《毁灭战士》（Doom）和《雷神之锤》（Quake）就是最好的例证。Oculus Rift 于 2012 年在 Kickstarter 上众筹时，他曾协助推广这款产品。Carmack 在 2013 年加入 Oculus 担任 CTO。

除了游戏和 VR 以外，Carmack 还通过一家名为 Armadillo Aerospace 的初创公司从事私人太空飞行方面的工作，但该项目已经 “休眠” 多年。

题图：Oculus VR