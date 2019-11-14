炸！160个国家和地区创新者朝圣TC深圳

11 月 12 日，TechCrunch 国际创新峰会 2019 在深圳圆满落幕。为期两天的峰会共吸引了约 300 家创业公司展商，200 位投资人，以及 10000 多来自全球 160 多个国家和地区的创业者、媒体、学生、大企业、政府等参与，并邀请到华为、空客、QQ 音乐、平安科技、汇丰、Insta 360、Lime 等近百名行业大咖就 55 个行业深度话题展开讨论，从音乐市场的消费升级到 5G 时代手机创新，再到智能出行、云游戏、编程教育以及日本的创新、东南亚出海以及亚洲的投资，经典主论坛和六大垂直分论坛为与会者带来全方位创新冲击。更荣幸的邀请到了深圳市副市长黄敏，中国版权保护中心副主任魏红，南山区委书记王强等政府领导莅临大会参观。YAHOO 雅虎香港、新浪、凤凰科技、今日头条、新浪科技，联手 LinkedIn 领英、ChinaLab、Reuters、腾讯视频等共计 200+国内外一线媒体竞相参与和报道大会盛况。

主论坛

首日，我们邀请到了深圳市南山区科技创新局副局长郑长华、QQ 音乐总经理胡琛、创世伙伴资本创始主管合伙人周炜、童心制物创始人&CEO 王建军、愉悦资本创始人&执行合伙人刘二海等顶级业界企业家和政府创新领导者参与其中。翌日，众多嘉宾的巅峰对话更是将这场科技创新峰会推向高潮。大会的主论坛围绕 5G、智能出行、航空航天、人工智能、万物互联、东南亚出海等当下最热话题巅峰对话，汇集了各个行业的精英人士，给我们带来了众多科技行业领域、内容深入的分享与探讨。

华为手机产品部总裁 何刚

5G 时代华为手机如何持续创新

3G 和 4G 网络当年的发展历程。3G 刚推出的时候，人们对它的设想是，视频通话是杀手锏，但实际上视频通话并没有成为 3G 的关键应用场景。到了 4G 大规模部署后，开发者一开始并没有意识到未来会有订餐、打车等如此多的服务和应用。但随着手机定位能力不断提升，手机的使用体验不断提升，有更多应用和服务出现在其上，消费者也因此受惠。而 5G 的高网络速率和低延时等特性，则是能够让消费者感知到更多体验。何刚觉得，伴随着 5G 基础设施和能力的部署，相信有更多优秀开发者和服务提供商，有机会开发出更好的生态，结合基础能力，给消费者提供更大的价值。

比亚迪汽车工业有限公司产品规划及汽车新技术研究院院长 杨冬生

超车：智能网联、自动驾驶下的中国汽车机遇

“大家都理解了要建立互联网生态，这个差异化是谁能够定制出消费者比较喜欢的功能，谁能不断抓住到消费者新需求，这是未来竞争最关键的点，未来的差异化就在智能网联，我们在智能网联上卖出了第一部，我们有最大的屏幕，有智能旋转，有很多全球的第一个，我们是第一个能够把手机生态 100% 接入的，我们是第一次可以开放出来让别的开发者参与的，未来我们在差异化上还会坚持开放的理念要发动互联网的力量，同时作为既有汽车电子也有汽车 IT 的基因，我们也还会继续投入。我们希望是不断去创造出一些定义，把消费者的需求放到第一位，同时把消费者的需求再扩大一点，让他更加喜欢，我们在汽车上会更加融合多屏互动，我们也会推出智能安全把智能网联和智能安全打造一个生态，不光是比亚迪自己，是和所有互联网的生态一起来打造这个平台，谁开放得最充分，谁包容得最充分，谁的产品就最强。”

优必选科技首席品牌官 谭旻

让智能机器人走进千家万户

“目标是以机器人走进千家万户为核心的思考，怎么样才能走进千家万户？首先得把业界几百万美金制造成本的机器人降到中产家庭能够付得起的价值范畴，这是核心要路。如果这个东西做不到，其他的技术再怎么发展，消费者还是买不起。我们围绕着机器人的几个技术，比如说控制和视觉，还有语音，还有操作系统，它是一步一步往前走，围绕着机器人为载体来思考，把周边的技术放到这个载体里面来发展，这是我们企业发展的思路。”

Playground Global 联合创始人&CTO Peter Barrett

投资未来

“我们讲到投资机遇的时候，我们看的是全盘领域的发展前景，我们是有我们的原则 。首先 是生命科学的自动化，其次是为城市打造平台，这些都是我们重点关注的领域。如果这两个方面进行合作的话，能不能找到最好的投资领域机会？”

小鹏汽车副董事长兼总裁 顾宏地

小鹏汽车的 “快慢” 之道

新能源汽车真正要产生销售和增长，是来自于自身的产品竞争力和基础建设的完善。买电动汽车人最大的焦虑点还是里程，到哪里充电，车能开多远？这些会限制很多人的购买，因为他们还不习惯充电，习惯加油，习惯的变化需要在一定时间内通过教育和基础建设的普及才上来，如果普及率到了 10% 以上，拐点会发生得非常快。过去的智能手机和 PC，很多行业都看到了新的事务到了 10% 以上渗透率，会突然爆发。

Intrepid Group CEO Charles Debonneuil

东南亚独角兽的崛起之路

“东南亚市场要处理好比较零碎的市场，有可能你要和 5 个国家打交道，比如菲律宾、泰国、印尼等，在这几个国家中去涡旋是非常难的，我们首先要做的是形成共同的平台。主要的挑战是科技公司要解决这些零散的市场，还有不同的文化，不同的语言，有时候同一个国家也有不同的语言和不同的文化，我们要形成当地的队伍，这样的话才能帮助我们更好地利用当地的资源和了解当地的文化。中国的企业到东南亚也是有挑战的，双准入的战略也非常的重要，是自己进入，还是和当地建立合作伙伴关系，这需要大家去思考。”

空中客车中国公司 CFO Philipp Visotschnig

科技时代的航空航天创新

“从航空航天的行业来看，创新也不断集聚进行，但是还没有达到颠覆性的程度。我们全面的产品组合，非常好地服务了市场的需求。当然了，现在技术还没有达到非常成熟的程度，能够让我们创造出全新的产品。我们要做的是，要减少能耗 50%，我们可能需要 5 年、7 年或者是 10 年的时间，让这样的技术能够成熟。我们现在暂时还没有看到颠覆性的创新，但是我们推进创新，改变和消费者的互动。同时，我们也更好地去提升我们的体系，包括生产体系，使得它能够有更强大的能力，能够在未来实现更好的发展。”

猫眼娱乐 CTO 陈清阳

万物互联如何重塑内容生态？

“从票务的角度，我们看起来已经很大，但是从我们的定位来说，我们还很小。全文娱产业，明年预估到 23 万亿的市场规模，电影只是其中很小的部分，我们有剧集，我们有 VR 的内容等等，都是文娱的范畴。我认为精神的需求，内容消费的需求会日益膨胀，会是未来发展非常迅速的产业，这个产业也有无穷无尽的机会，我们都希望看到，伴随着大家需求的爆发，有各种新技术创新的方式源源不断的出现，这恰恰是我们创业的机会点。”

分论坛

企业跨境出海-东南亚分论坛、Emerge 分论坛、新媒体营销分论坛、科技与体育新玩法奇趣论坛、新兴市场投资机会、南山知识产权发展论坛六大分论坛更是在跨境出海、云游戏、大规模定制、新媒体营销、知识产权、体育科技、新兴市场、海外投资等众多细分领域深入探讨。

Emerge 分论坛

企业跨境出海-东南亚分论坛

新媒体营销分论坛

科技与体育新玩法奇趣论坛

新兴市场：投资机会

南山知识产权发展论坛

十分之约

今日是 TC 深圳的第二天，我们看到十分之约的现场依旧非常的火爆，近百家知名投资机构会根据创业团队的市场吸引力、产品差异化、管理能力、抗风险能力、潜在的潜力等方面的考虑；在人工智能、TMT、物联网、企业服务、大数据、文创类、体育健康、游戏娱乐、生物医疗、互联网金融、新零售、电子商务、区块链，VR/AR、高端制造业等多领域与 400+前来的创业者进行零距离接触。

创新大展

TechCrunch 国际创新峰会 2019 创新大展中，广泛汇集了中国大陆，中国香港，中国台湾，美国，日本，韩国，新加坡，以色列等来自海内外约 300 家创业公司展团，他们带来的关于智能硬件、医疗健康、孵化器、企业服务、5G 应用、互联网、知识产权等领域的优质创新项目，共同探讨商业发展、场景创新的未来之路，同时深圳市副市长黄敏，中国版权保护中心副主任魏红，南山区委书记王强等政府领导也莅临大会参观。

汇丰特色展位

两天创新大展中更有汇丰银行带来了开放式创新 workshop 体验，让峰会与会者与密切关注数字化贸易交易及金融解决方案的创业者近距离与汇丰团队探讨，从第一天的热门话题” 企业如何面临人民币汇率的波动” 到第二天的专业知识” 企业跨境融资以及资金管理方案”，活动现场吸引了国内外优秀的创业者积极参与，通过面对面交流，讲解更全面的资金管理和融资服务，参与嘉宾从专家的讲解中了解了企业成长中必不可少的独家干货，值得一提的是汇丰更为优秀的企业推出了” 汇丰新锋计划”，旨为快速成长企业提供进阶式金融解决方案。两天的 workshop，使汇丰展台成为 TechCrunch 深圳峰会现场上一道” 金融+科技” 独特风景线。

宝马特色展位

领英特色展位

其他亮点展位

中央舞台位于展区中心位置，部分展商创业者向其最新的产品，获得最高效曝光和关注，同时舞台还邀请与会行业大咖嘉宾与参会者进行 Q&A 环节，现场互动高潮迭起，满座出席。

硬件竞技场

TechCrunch 标志性的环节 “硬件竞技场” 重磅回归，在美国 TC 的支持下，硬件竞技场将汇集来自世界各地的初创企业，竞相向许多投资者，媒体（包括 TechCrunch America），企业家和行业专家展示自己的创新硬件产品。来自全球的 10 家优秀团队在硬件竞技场上展开激烈争夺！最终来自澳大利亚的 OKRA 团队夺得冠军，夺得 25000 美元奖金。同时我们邀请到汇丰银行，工商金融科技业务总经理梁宇作为本次硬件竞技场的评委之一。

VIP 晚宴

VIP 晚宴由 TechCrunch 的金融合作伙伴汇丰银行赞助，于 11 号晚上如期举行！现场约 150 位行业领袖，初创公司创始人，投资机构及国内外著名媒体等特邀嘉宾出席，覆盖硬件智能制造，新医疗，新零售，新经济，生活方式各个领域。在享受美酒佳肴及互动游戏同时，构建和加强了行业领袖间的联系，共同推进未来科技生活的共荣发展及跨界合作！

更有丰富多彩的狂欢活动，大会前一日特设立媒体日，聚集上百家创业公司与近 50 位关注各个领域的媒体记者，在会前掀起一波各领域风向的深入探讨。大会两日晚间与合作伙伴 La French Tech 和 HAX 为创业新秀们准备轻松欢快的 After Party 嗨爆整晚。

TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站已落下帷幕，我们真诚的感谢所有演讲嘉宾、赞助商、合作伙伴、志愿者以及观众朋友对大会的支持。科技无界不论在哪里，对科技的热爱都会让你我相遇，期待在下一次的舞台上见到你。

TC 不说再见，TC 明年见~