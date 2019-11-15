阿里巴巴将于今日上午 9 时开始在 香港公开发售

据新浪科技报道，阿里巴巴将于今日上午 9 时开始在香港公开发售，预期股份将于 11 月 26 日上午 9 时在联交所开始买卖。

招股书显示，阿里巴巴本次发行包括 5 亿股普通股，以及可额外发行最多 7500 万普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售，预计最早于 11 月 20 日定价。此次上市完成后，阿里巴巴香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

阿里巴巴没有公布具体募资金额。但预计，阿里巴巴此次成功完成融资后，其融资规模将超过 Uber 成为 2019 年全球最大规模的 IPO。

亚马逊抗议美国防部将 100 亿美元云计算合同授予微软

据新浪美股讯报道，北京时间 15 日，亚马逊已向美国联邦索赔法院提交一份通知，抗议美国国防部将一项价值 100 亿美元的云计算合同授予微软。

美国国防部上月 25 日宣布将这一十年期合同授予微软，该合同被称为联合企业防御基础设施（JEDI），将为五角大楼提供基本服务和云功能的云服务，再到人工智能处理、机器学习以及处理关键任务工作负载的能力。

亚马逊表示：“JEDI 的评估过程的许多方面都包含明显的缺陷、错误和毫无疑问的偏见——重要的是要对这些问题进行审查和纠正。”

消息称苹果最快将于 2020 年推出新闻、电视和音乐捆绑订阅服务

服务业务开始成为营收的增长点，苹果也开始在这方面投下更多赌注。据彭博社报道，苹果计划最早 2020 年推出 News+、Apple TV+ 和 Apple Music 捆绑订阅服务。

苹果目前的数字服务除了上述三个，还有游戏订阅服务 Apple Arcade。不排除苹果日后会将这四项服务，或加上未推出的服务进行绑定销售的可能性。

苹果已经开始通过多项举措吸引更多人订阅这些服务，包括买新硬件直接送一年 Apple TV+ 使用时长，以及针对 Apple Music 学生用户的免费送 Apple TV+ 计划等等。

瑞幸咖啡 Q3 运营层面首次盈利， 2019 年门店规模或将超星巴克

近日，瑞幸咖啡公布 2019 年第三季度财报，瑞幸咖啡产品净收入 14.93 亿元，同比增长 558%；净亏损为 5.32 亿元，上年同期净亏损为人民币 4.85 亿元。瑞幸咖啡预计，公司 2019 年第四季度净收益将在 21 亿至 22 亿元之间。

其中单季收入 15 亿元人民币，比二季度增加 6 亿元，单季门店运营也首度实现盈利 1.86 亿元。瑞幸咖啡管理层对业绩表示满意。

另外，财报数据显示，截止 2019 年 9 月 30 日，瑞幸咖啡门店总数达 3680 家。瑞幸咖啡计划 2019 年在全国新开设 2500 家门店，门店总数将达 4500 多家，并 2019 年底超过星巴克成为中国最大的连锁咖啡品牌。