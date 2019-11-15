据 Axios 报道，苹果将从 App Store 下架全部 181 款电子烟相关应用。美国疾病控制与预防中心日前公布的一组数字显示，美国至少已有 42 人因患上与雾化电子烟有关的急性肺损伤病例而死亡，年龄最小者仅 17 岁。

苹果在一份声明中表示，“最近，疾病控制与预防中心和美国心脏协会等的专家将多种肺损伤和死亡病例归因于电子烟产品，甚至将这些设备的普及称为公共健康危机和青年流行病。我们同意这一观点，并且已经更新了 App Store 审查指南。从今天起，这些应用将不再提供下载。” 当然，已经下载的应用不受影响，依旧可以照常使用。

实际上，苹果从未允许商家直接通过应用来销售电子烟，但部分应用可以让用户控制电子烟的温度和灯光，还有的一些提供与电子烟相关的新闻、社交网络和游戏。

出于对公众健康的考虑，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局也在本月初发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，其中提出，为加强对未成年人身心健康的保护，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟。任何组织和个人对向未成年人销售电子烟的行为应予以劝阻、制止。

此外，两部门还敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。