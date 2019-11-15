云架构 4G/5G 通信解决方案公司佰才邦（Baicells）近日宣布完成 C1 轮融资。本轮融资由绿地集团、中国互联网投资基金联合领投。此外，佰才邦已收到多家基金的 C2 轮投资意向，预计全部项目完成后，C 轮总规模约为 6 亿元人民币，也将是目前国内 5G 领域单笔最大融资。

2019 年初，佰才邦获得高通创投领投，兼固资本、清华启迪、越秀产投等跟投的 B+ 轮融资。

绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖表示：“双方计划组建合资公司，并联同其它运营商合作探索 ‘社会化建网’ 和网络运营、推进地产边缘云服务；5G 应用落地方面，运用佰才邦的领先技术全力推动绿地在 5G 室内覆盖、边缘计算、智能楼宇、智能酒店等各产业板块及多产品形态的 5G 应用落地。”

佰才邦成立于 2014 年，是业界第一家支持 5G 分布式 Massive MIMO 的解决方案提供商。其客户涵盖北美、亚太、东南亚、欧洲等地区，与 Facebook、联想等签订了战略合作，与英特尔、高通签署了 5G 联合开发项目，中标中国移动可商用的 4G/5G O-RAN 双模基站、中国电信 3.5GHz 室内 5G 小基站参考设计，中标中国联通、中国铁塔、沃达丰 Vodafone、西班牙电讯 Telefonica、印度 Reliance Jio 等全球运营商创新基站项目。佰才邦总部位于北京，拥有近 400 名员工，其中研发人员超过 60%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。