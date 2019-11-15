法拉第未来（Faraday Future）今日宣布了公司高级管理层变动。该公司表示，此举旨在为计划于 2020 年交付的首款豪华量产车 FF 91 筹集资金。

最近被任命为 FF 新任全球首席执行官的毕福康表示，此次人员变更是公司一系列关键调整的一部分，这些调整旨在加强管理团队，加快产品交付计划，降低研发和运营成本，并最重要的是，筹集资金和加强 FF 的融资策略。

Bob Kruse 将于本月加入 FF，担任产品执行（工程以及制造）副总裁。 作为汽车行业的资深人士，Bob 在通用汽车及其他咨询和初创公司中拥有 30 多年的专业经验。在加入 FF 之前，他担任了 Karma 及观致汽车的首席科技官。Bob 将负责领导 FF 的整个产品开发、工程、以及制造团队。

此外，Benedikt Hartman 将于 2020 年 1 月出任 FF 全球供应链组织高级副总裁。他拥有 30 多年在宝马的工作经验，领导了多项采购和供应商计划，成功推出了多款车型，包括宝马 5 系、X3、3 系和 X2。他曾领导整个中国华晨宝马（BBA）全球供应链长达三年时间。

毕福康还表示，FF 已经开始寻找公司的首席财务官，并已经确定了一些潜在候选人。

根据 FF 的最新计划，FF 91 将在成功完成股权融资后约 9 个月内开始交付。新近宣布的 FF 81 电动车及未来车型，以及下一代核心技术的开发准备工作也将尽快完成。FF 还计划在股权融资结束后的 12 至 15 个月内首次公开募股。

题图：Greener Ideal