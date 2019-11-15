京东发布了 2019 年第三季度财报。该公司净收入达到 1348 亿元人民币，同比增长 28.7%；归属于普通股股东的净利润为 31 亿元，同比增长 160.6%。其中，京东零售分部第三季度净收入为人民币 1287 亿元，同比增长 27.3％。

截至 9 月 30 日，京东在过去 12 个月的活跃购买用户数为 3.344 亿，环比二季度同期新增 1300 万，创下近 7 个季度以来最大增量。

财报显示，2019 年 9 月，京东移动端月活跃用户数较去年同期增长 36%。第三季度，京东超过 70% 的新用户来自低线市场，成为京东加速增长的主要动力之一。

三季度末，作为发展下沉市场战略的一部分，京东的社交电商平台 “京喜” 正式上线。京喜已布局全国 100 多个产业带，“双十一” 期间，京喜约 75% 的新用户来自低线城市，总用户中约 55% 为女性。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东第三方平台共有超过 25 万个签约商家。京东物流集团外单业务持续快速扩张，已服务 20 多万家企业客户，外部收入已占物流集团总体收入近 40%。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东物流运营超过 650 个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约 1600 万平方米。目前，京东物流已投入运营 25 座 “亚洲一号” 智能仓、70 个不同层级的机器人仓。

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