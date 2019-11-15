昨日，在第二届 Oracle NetSuite 中国峰会上，Oracle NetSuite 与全球领先管理咨询机构德勤宣布将在中国全面落实战略合作伙伴关系。

借助德勤丰富的行业经验和庞大客户网络，Oracle NetSuite 得以为更多用户提供一站式的数字化管理咨询服务，以跨界优势雕刻创新 ERP 云体验。作为各自领域中的佼佼者，双方将充分调动资源，激发更多灵活的拓展解决方案，助力用户收获长期效益，实现成功。

Oracle NetSuite 一直在协助企业发展、扩展和适应变化。NetSuite 提供一系列基于云的应用，包括财务 / 企业资源规划 (ERP)、人力资源、专业服务自动化和全渠道商业，得到了 203 个国家及地区的 18,000 多家客户的广泛运用。

在创新驱动发展的国家战略引导下，瞪羚企业日渐成为经济增长和科技创新的量级驱动力。针对他们的发展特点，Oracle NetSuite 也带来了新的 SuiteSuccess 行业云解决方案，帮助他们驱动成长，降本增效，快速从云中获益。SuiteSuccess 是一款标准的行业云解决方案，为业务运营中的所有关键角色提供预配置的关键绩效指标、工作流、提醒、报告和商业仪表盘，帮助企业在 45 天内轻松起步完成 ERP 云部署。SuiteSuccess 可以帮助中国的用户提高可视性、控制和敏捷性，以 “开箱即用”、“所见即所得” 的优势引爆企业发展潜能，“灵、全、快” 地解锁 ERP 云新时代。