启动香港上市是阿里新的起点

11 月 15 日消息，今日阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇发布致投资者的信，他表示，阿里巴巴今日启动了在香港的上市，这是 20 岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。

张勇表示，在今年 9 月阿里巴巴 20 周年之际，宣布了未来 5 年的战略总目标：服务全球消费者，其中有超过 10 亿的中国消费者，创造 10 万亿人民币以上的消费规模。这是阿里完成长远的战略目标：到 2036 年服务全球 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会和帮助 1000 万中小企业盈利。

阿里拟以每股不超过 188 港元发售香港 IPO 股票

阿里巴巴将于香港时间 2019 年 11 月 15 日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。本次发行将新发行 5 亿股普通股新股，是由公开零售发售下 1.25 亿股新发行股份及 4.875 亿股供国际认购的新发行股份组成集团普通股。公司将在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为 9988。发行价格将不高于每股发售股份 188 港元，并将于香港时间 2019 年 11 月 20 日确定国际发售价。

苹果拟将多项付费服务捆绑订阅

11 月 15 日消息，据外媒报道，随着智能手机销售陷入停滞不前，苹果越来越多地寻求通过 Apple News+、Apple Music 和 Apple TV+这样的订阅服务来推动增长。据知情人士称，苹果可能会将其各种付费服务捆绑起来，以提高总体订户数量，这种超级捆绑包最早或于 2020 年推出。

苹果现在有四大订阅服务，包括 Apple News+、Apple TV+、Apple Music 和 Apple Arade。该公司对这些服务最大的担忧就是如何推进增长，而不是获取利润。为此，苹果推出了一系列举措来吸引用户尝试这些订阅服务，包括为购买新设备顾客提供一年免费 Apple TV+服务，以及将 Apple TV+与 Apple Music 捆绑起来吸引学生订阅。

“双十一” 直播带来直接成交达 150 亿

在 11 月 14 日晚举办的 2019 双 11 看中国高端思想论坛上，阿里巴巴董事局主席张勇表示，销售场景、销售方式发生了变化，口红一哥李佳琦代表的是新的销售方式，因为有了这些达人、网红，带来了直播的大爆发，最后直播带来的直接成交达到 150 亿人民币。

2019 天猫 “双十一” 最终成交额 2684 亿，创历史新纪录。张勇表示整个过程全部都是数字化的，平台没有力量去做出干预，还是要用心服务好用户，最终获得一个自然的结果。

微软拟 2020 年推出游戏流媒体服务 XCloud

11 月 15 日消息，据外媒报道，微软游戏部门负责人菲尔·斯宾塞 (Phil Spencer) 日前表示，该公司计划在 2020 年推出游戏流媒体服务 XCloud，并将其扩展到 Windows 10 PC 上。

此外，微软计划明年将 Project XCloud 与 Xbox Game Pass 整合，允许玩家直接从云端通过该公司的订阅服务观看游戏直播。不过，微软没有透露这项服务的价格或确切发布日期。

XCloud 可能是微软在印度的一个巨大机遇，特别是在 Xbox One 游戏机在这个 PlayStation 销售占主导地位的国家表现不佳的情况下。