11 月 14 日，据界面新闻报道，刚在 10 月完成由腾讯领投 E 轮融资的在线外教独角兽 VIPKID，已于近期启动裁员。裁员比例约为 15% 至 20%，涉及岗位包括销售、班主任、教学、教研，裁员层级已涉及公司部分中层。

随后，腾讯新闻报道称，VIPKID 官方回应称 “严重失实”。

VIPKID 此次 E 轮融资的过程颇为曲折。与此前几轮融资不同，VIPKID 在 10 月仅公布融资轮次、领投方，未公布 E 轮融资的具体融资额、跟投机构。据道琼斯报道，本轮投资方为腾讯，融资额为 1.5 亿美元。

自媒体 《晚点 LatePost》11 月 15 日的报道指出，腾讯在明星独角兽 VIPKID 的 E 轮领投文件上的签字，迟来了整整两个月。而这源于一场 “事故”：8 月，一封题为 “VIPKID 数据造假” 的邮件发到了 VIPKID 几位 E 轮潜在投资者的邮箱，发件人是 VIPKID 法务、财务和战略组成的三人融资小组，三人在邮件中声称，VIPKID 营业数据造假。对此，领投方腾讯引入华兴资本二次尽调。有知情人士表示，“数据被翻个底朝天问了个遍”。在反复核实财务数据并确认无误后，腾讯向 VIPKID 投资 1.5 亿美元。

值得注意的是，10 月 30 日，VIPKID 发生人事及经营范围变更，原董事杨力今、张丽君退出，新增刘欢、余海洋为董事。此外，公司经营范围新增经营电信业务。

另外，今年 10 月，VIPKID 创始人米雯娟在内部信中公布，截至 9 月 30 日学生数量为 71.2 万人，2018 年 6 月 VIPKID 官方公布学生数量为 50 万。这意味着 14 个月的时间内，VIPKID 学生增长速度仅为 42.4%。