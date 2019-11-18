抖音母公司字节跳动可能会推出音乐流媒体服务。根据金融时报的报道，这款音乐应用具备社交媒体功能，它将包含一系列支持搜索的短视频片段，可以将其与歌曲同步并与朋友分享。

报道指出，这项服务的价格将低于 Spotify。另据称字节跳动仍在与索尼、环球和华纳谈判，以取得音乐版权。该服务可能比我们想象的要更早问世，据说它最快会在 12 月在巴西、印度和印度尼西亚等市场推出。消息人士还透露，服务也将随后在美国上线。

此前彭博社报道称，字节跳动正在开发付费音乐服务，以挑战 Spotify 和 Apple Music。这篇报道称，这款音乐应用不会以抖音海外版 TikTok 的名字来命名，但字节跳动将尝试把 TikTok 的一些用户转变为该服务的付费人群。

目前还不清楚字节跳动会在何时公布这款音乐应用的详情及上线日期。考虑到亚洲地区最受欢迎的在线音乐服务——如腾讯的 QQ 音乐和 Google 的 YouTube Music——均免费提供，字节跳动想要在这些市场拓展付费音乐服务，其中的难度应该不小。另一方面，字节跳动今年 7 月收购了英国音乐 AI 初创公司 Jukedeck，不出意外的话，这一举动应该就是在为传闻中的音乐服务做准备。

题图：豆腐/动点科技