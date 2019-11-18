据硅谷分析师报道，产业链最新爆料称，华为正在全力生产 Mate X 这款新机（11 月 18 日和 22 日将再次开售），不过由于京东方折叠屏良品率的问题，所以该机供货量上不会很大，目前双方正在一起努力解决生产问题，当然这更多的还是为明年 3 月份那款 Mate Xs 做准备。

此外据供应链人士透露，Mate X 整体供货量不会很多，预计几万台左右。另外，消息人士还表示，通过 Mate X 的上市，华为可以收集到更多用户使用折叠屏手机的实际需求，同时还有产品本身上出现问题，这样综合下来在下一代产品中完善，而 16999 元的售价（只有 8GB 内存+512GB 存储版本），也从本质上将这款手机的门槛提到最高，缩小用户群体同时（最优质的客户），还能通过折叠屏这样的设计，在高端用户群体中打打创新牌，有利于品牌成长。

华为折叠屏新专利：至少有三个摄像头