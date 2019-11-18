顺丰拟发行 58 亿可转债
据南方都市报报道，11 月 15 日，顺丰控股进行了公开发行可转换公司债券的网上路演，顺丰控股相关高管就可转债发行情况回答了投资者提问。
此前一日，顺丰在《公开发行可转换公司债券募集说明书》公告中介绍，拟发行可转换公司债券募集资金人民币 58 亿元，债券每张面值为人民币 100 元，期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。扣除发行费用后，募集资金将投资于飞机购置及航材购置维修、智慧物流信息系统建设等项目。
产业链：华为正全力生产 16999 元折叠屏 5G 手机
据硅谷分析师报道，产业链最新爆料称，华为正在全力生产 Mate X 这款新机（11 月 18 日和 22 日将再次开售），不过由于京东方折叠屏良品率的问题，所以该机供货量上不会很大，目前双方正在一起努力解决生产问题，当然这更多的还是为明年 3 月份那款 Mate Xs 做准备。
此外据供应链人士透露，Mate X 整体供货量不会很多，预计几万台左右。另外，消息人士还表示，通过 Mate X 的上市，华为可以收集到更多用户使用折叠屏手机的实际需求，同时还有产品本身上出现问题，这样综合下来在下一代产品中完善，而 16999 元的售价（只有 8GB 内存+512GB 存储版本），也从本质上将这款手机的门槛提到最高，缩小用户群体同时（最优质的客户），还能通过折叠屏这样的设计，在高端用户群体中打打创新牌，有利于品牌成长。
华为折叠屏新专利：至少有三个摄像头
据外媒报道，昨日，WIPO 公布了华为的一项新专利，揭示了华为对垂直折叠智能手机的兴趣。
华为的垂直可折叠手机设计专利显示，这种手机背后至少有三个摄像头。手机内侧将有一个单一的显示器，可以在铰链的帮助下折叠。然而，折叠位置并不完全在中心位置，这使得显示器的一小部分在完全折叠后会暴露在外。这实际上是一个非常有趣的翻盖折叠设计，因为它不需要在外部进行二次显示。
在手机的可折叠屏幕正面，我们看不到任何摄像头，但背面却有三个传感器垂直排列。在相机的闪光灯下有一些无法识别的组件。该专利设计还显示手机的按钮位于右侧。
青年汽车正式破产
据人民法院公告网近日发布的消息，因青年汽车的破产财产已经分配完结，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，已于 2019 年 10 月 21 日裁定终结青年汽车破产程序。
据百度公开资料显示，青年汽车集团有限公司成立于 2001 年 1 月，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人为庞青年。该公司共有 34 次被列为失信被执行人，最新一次为 2019 年 2 月 25 日。判决书显示，青年汽车集团有限公司拖欠贷款，将近 5 年未支付。法院认为，该公司有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，因此将其列为失信被执行人，执行标的为 5300 余万元。
比尔·盖茨超越贝佐斯，成为世界首富
据英国《每日邮报》日前报道，比尔·盖茨因微软公司与五角大楼签订的百亿美元协议资产增加，再次登上世界首富的宝座。彭博社亿万富翁指数报告称，比尔·盖茨的净资产值达到 1100 亿美元。
如今位于富豪榜第二位的亚马逊 CEO 贝佐斯，其净资产为 1090 亿美元（约合人民币 7638.18 亿元）。2018 年 9 月，贝佐斯的净资产曾高达 1660 亿美元。据彭博社报道，亚马逊公司的股价下跌了 2％。此外，杰夫·贝佐斯今年与前妻麦肯齐·贝佐斯今年 1 月宣布离婚后，财务状况有所改变。离婚协议使麦肯齐获得了贝佐斯 25％的亚马逊股份，并成为该公司最大的股东之一，麦肯齐目前的身价为 350 亿美元。