金山办公软件股份有限公司今日正式在上交所科创板挂牌交易，股票简称 “金山办公”，股票代码 “688111”。开盘价 140 元，较 45.86 元的发行价大涨 205%，总市值达 645 亿元。

此次登陆科创板，金山办公募资净额 44.59 亿元，主要投向 WPS Office 办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务和办公软件国际化四个方向。

“从 1988 年金山创办到今天，WPS 走了整整 31 年。从 1999 年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，我们足足等了 20 年”，金山集团董事长、小米集团董事长兼首席执行官雷军表示：“金山 WPS 是一家有梦想、有使命感的公司。31 年坚持做一件事，并且越做越好，现在已经成长为全球领先的办公服务商，未来要努力在全球范围里领导办公软件服务市场”。

金山办公董事长兼首席执行官葛珂表示：“作为一家符合国家战略、突破关键核心技术，并且多个产品被市场广泛认可的科技创新公司，WPS 期待借助科创板舞台，开启中国高新技术企业的新篇章，开启属于 WPS 的全新时代。”

在个人用户市场，金山办公目前为超过 220 个国家和地区的 3.3 亿用户提供办公服务。WPS Office 在海外市场拥有 8000 万月活跃用户。在组织级市场，金山办公为包括党政机关、金融、能源、航空、医疗、教育等众多行业提供定制化的办公产品和服务，业务覆盖中国 30 多个省市自治区政府、400 多个市县级政府。