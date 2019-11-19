本周的主角，显然是福特野马 Mach-E。对于标志性小马车的纯粹主义者和爱好者来说，也许最大的问题是，这款全新的野马 Mach-E 根本不是小马车，而是一款适中的五门跨界车，具有全轮驱动功能。在 Mach-E 发布的时候，福特高管曾数次承诺将跨界车 “像野马一样行驶”，并能在三秒中达到时速 60 英里/小时。
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