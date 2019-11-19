哔哩哔哩今日发布了截至 9 月 30 日的 2019 财年第三季度财报。报告显示，哔哩哔哩第三季度总净营收达人民币 18.590 亿元（约合 2.601 亿美元），与去年同期相比增长 72%；净亏损为人民币 4.057 亿元（约合 5680 万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 2.461 亿元，同比扩大。

哔哩哔哩第三季度来自于移动游戏的营收为人民币 9.331 亿元（约合 1.306 亿美元），与去年同期相比增长 25%；来自于直播和增值服务的营收为人民币 4.525 亿元（约合 6330 万美元），同比增长 167%；来自于广告的营收为人民币 2.472 亿元（约合 3460 万美元），同比增长 80%；电商及其他收入为人民币 2.261 亿元（约合 3160 万美元），同比增长 703%。

哔哩哔哩月均活跃用户达 1.28 亿，同比增长 38%；移动端月均活跃用户首度破亿，同比增长 43% 达 1.14 亿。在此期间，单个月活用户所带来的收入也同比增长 25%。本季度，哔哩哔哩月均付费用户数同比增长 124%，达 795 万。

哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们不断扩充的高品质内容和积极的用户增长策略引领着三季度业务的强劲增长。很高兴看到，本季度月活用户环比增长 1750 万至 1.28 亿，创 B 站有史以来季度净增新高。与此同时，用户活跃度也进一步提升，日活用户同比增长 40% 至 3760 万。而随着收入的不断上涨和运营效率的持续改善，本季度毛利率连续攀升至 18.9%。展望未来，我们有信心依托日益丰富的优质内容，健康活跃的社区生态以及不断增强的商业化能力，在多元业务上取得长足进步，为用户创造长期价值。”

哔哩哔哩预计，公司 2019 年第四季度净营收将在人民币 19.3 亿元到人民币 19.8 亿元之间。