阿里巴巴香港 IPO 指导价定在 176 港元左右

11 月 20 日，据《香港经济日报》，有消息指，阿里巴巴国际配售认购反应热烈，提早半天截止。综合多家券商数据显示，孖展额达到 136 亿元，录得 5 倍超额认购。其中，富途证券、耀才及辉立孖展均录得约 31 亿至 32 亿元。

据彭博报道，阿里巴巴据称将香港 IPO 价格指引定在每股 176 港元左右。

纽约州总检察长起诉 Juul 欺骗性营销

11 月 20 日早间消息，纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）周二宣布对电子烟公司 Juul 提起新的诉讼，称该公司通过欺骗性广告误导消费者承受电子烟带来的风险。

纽约在诉讼中称，Juul 产品的营销淡化了他们的健康风险，并使用 “有吸引力的年轻模特的彩色图像” 来吸引未成年人。

美参议员要小扎解释脸书追踪用户位置

11 月 20 日，据外媒报道，两名参议员要求脸书“尊重” 用户的位置隐私选择，不再记录用户的位置数据。

在周二发出的一封信中，密苏里州参议员乔希·霍利（Josh Hawley）和特拉华州参议员克里斯·库恩斯（Chris Coons）要求脸书首席执行官马克·扎克伯格回答有关该公司如何通过苹果iPhone 和谷歌Android 的操作系统收集位置数据的问题。

美 Doordash 计划最快明年直接上市

11 月 20 日，据外媒报道，知情人士透露，目前尚未赢利的食品配送公司 DoorDash 正在考虑直接上市，而不是进行首次公开发行（IPO），以便最快在明年进入公开市场。

通过直接上市，DoorDash 将能够在没有投资者路演带来的审查的情况下上市，但不会通过发行新股筹集资金。这一举措仍然是可取的，因为它让现有的股东可以出售股票。

前苹果谷歌工程师成立芯片公司 欲挑战巨头

11 月 20 日早间消息，由曾经效力于苹果和谷歌工程师组建的芯片公司 NUVIA 周二宣布，已在 A 轮融资中筹集了 5300 万美元。

这家位于圣塔克拉拉的创业公司已成立 9 个月时间，其使命是 “重新设计芯片，为数据中心提供行业领先的性能和能源效率”。或者更简单地说，该公司的目标 “旨在提供比现有数据中心处理器更快、更节能、更安全的芯片”，并挑战英特尔和 AMD等行业巨头。