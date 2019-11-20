伦敦金融科技公司 Funding Xchange 建立了数字决策技术，使 MoneySuperMarket，Monzo 和 Experian 等合作伙伴能向它们的客户提供即时的个性化透明业务融资报价。今日该公司宣布完成 930 万欧元融资。该轮融资由 Downing Ventures 和 Gresham House Ventures 领投。

Funding Xchange 成立于 2014 年，创建了世界上第一个智能决策平台，通过掌握贷款机构的承销模式改变了中小企业贷款的效率。通过其中介平台，企业可以在不到 4 分钟的时间内获得个性化融资报价，并在 10 分钟内完成融资，通常情况下这得耗时几天或几周。Funding Xchange 还把融资渠道融入支付解决方案和云会计软件中，为小企业提供无缝体验。

在这轮新融资的支持下，Funding Xchange 将利用其市场服务技术加速推出 “盒子里的贷款解决方案”，该解决方案使承销过程中的关键步骤数字化，这样银行和贷款机构可以成本有效地即时为企业客户服务，同时保证全市场上最好的产品能够很容易提供给他们的客户。

Funding Xchange 联合创始人兼首席执行官 Katrin Herrling 为该公司领导，她是金融科技领域最受尊敬的女性企业家之一。创建 Funding Xchange 之前，她在贝恩公司金融服务部门工作了七年。当时她与英国等欧洲银行合作，建立了可行的贷款方案，以解决中小企业贷款缺口问题。

Funding Xchange 关注于利用访问交易性新数据进行决策的的数字决策，这已引起了行业领导者的注意。Experian 前业务信息总经理 Max Firth 以及 Experian pH 总经理 Paul Henry 去年加入了该公司。Max 是 Funding Xchange 是银行和贷款机构提供决策解决方案的领军人物，而 Paul 则负责数据分析，包括最近推出的 Funding Xchange 中小企业贷款监测，该服务为变幻莫测的中小企业贷款市场动态提供独特的见解。

Katrin Herrling 表示：“这轮融资将使我们加快推出下一代数据与决策平台，这样银行和贷款机构能够通过数字化客户接口和决策即时改变他们的客户方案，使他们能在个性化和透明的状态下访问自己的贷款产品或为客户参考选择第三方贷款机构。”

Downing Ventures 的 Daniel Cheung 称：“由于市场正在经历前所未有的变化（这些变化由改变市场动态的新贷款机构和解决方案，新数据的可用性，更严格的监管审查所致），Funding Xchange 提供了数字解决方案，以应对一些最大银行和中小企业贷款机构面临的挑战。Katrin 与其团队为他们的数据驱动方法构建的宣传给我们留下了深刻的印象。像 MoneySuperMarket 这样的合作伙伴可以立即为小企业提供透明的资金解决方案，确保客户没有差别对待。”

Funding Xchange 下一个发展阶段是，贷款机构利用 Funding Xchange 的数字技术为客户提供即时的个性化报价，同时将自己的服务成本降低 70%。作为一家技术和数据分析公司，Funding Xchange 对市场的洞察力已帮助银行和贷款机构提出及测试融资建议，以满足客户需求，解决资金缺口。

自成立以来，Funding Xchange 已为 10 万多家英国企业的融资选择提供建议，同时也为 MoneySuperMarket 和 Money.co.uk 等比价网站提供技术支持。Funding Xchange 被英国财政部指定为金融推荐平台，已与 9 家英国银行合作，为还没有准备好银行融资的客户提供融资解决方案。

翻译：夏慧