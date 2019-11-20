尼日利亚血液配送初创公司 LifeBank 赢得马云基金会颁发的非洲青年创业奖，获得 25 万美元的资助。

非洲青年创业基金 (简称 ANPI) 由阿里巴巴创始人马云在 2017 年首次非洲之行后创立，旨在资助下一代非洲企业家。

上个月，来自 50 个国家的近 1 万名企业家申请了这 100 万美元奖金，最终入围了 10 名企业家。上周，在加纳首都阿克拉举行的一场活动中，由马云、Econet Group 的斯特拉夫·马西瓦、尼日利亚第一银行董事长伊布昆·阿沃西卡和阿里巴巴执行副董事长蔡崇信组成的裁判委员会，一起评审了入围者的创业方案。

LifeBank 的创始人兼首席执行官 Temie Giwa-Tubosun 排名第一，分得了 25 万美元的奖金。这家拉各斯的初创公司成立于 2016 年，经营着一个在线平台，可以将医院与血库、血库与献血者联系起来。LifeBank 在该活动上宣布，之前公司一直使用摩托车配送血液，而目前已在其平台上增加了无人机配送服务。

Giwa-Tubosun 表示：“非洲青年创业基金奖将为我提供必要资源来发展 LifeBank，并扩大我们在尼日利亚，乃至整个非洲的业务。我期待我们未来能解决更多问题，对非洲的未来产生更大影响。”

Nawah-Scientific 研究平台的创始人兼首席执行官奥马尔·萨克尔博士排名第二，分得 15 万美元奖金。Water Access Rwanda 的创始人克里斯蒂娜·克瓦塞拉排名第三，分得 10 万美元奖金。

剩下的入围者分别是 Mumm（埃及），Thrive Agric（尼日尼亚），J-Palm(利比里亚)，UZURI K&Y(卢旺达)，Black Swan (尼日利亚)，DrugStoc(尼日利亚)，以及 Afrikrea（科特迪瓦），分别获得 6.5 万美元。

马云表示，所有的创业家入围者都应该成为非洲和世界的榜样。

他补充道：“入围的每一位企业家都把自己周围面临的巨大挑战当成创业机遇。我坚信每一位企业家英雄，就像这些最终入选者一样，只要通过创建包容性驱动发展的公司，给非洲大陆带来发展的机会，未来都将改变整个世界。今晚所有人都是赢家。”

翻译：汤航