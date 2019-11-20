尼日利亚太阳能互联网服务提供商 Tizeti 推出了 4G LTE 网络，计划到 2020 年将覆盖尼日利亚和西非的主要城市。

Tizeti 是从 Y 孵化器和 XL 非洲加速器走出来的公司，自去年筹集了 300 万美元的资金以来，该公司一直在扩大业务，目前总投资超过 500 万美元。

这家初创公司目前宣布，第一阶段已经在河流、奥贡和埃多等州推出了高速 4G 服务。

Tizeti 公司的首席执行官肯德尔·阿南依表示，4G 网络将惠普尼日利亚南南和西南各州的用户，刺激经济活动，并提供实惠且可靠的无限制宽带服务。

他表示：“对尼日利亚许许多多用户而言，尤其是江户，河流和奥贡州的企业和居民用户而言，享受实惠且可靠的无限制宽带服务的愿望一直以来都不能实现。”

“为了解决这个问题，并提供一个可持续的、低成本的网络解决方案，我们利用我们的太阳能供能，永不断电的发射塔和中国铭万公司强大的互联网带宽，创建一个修建成本和运营成本都极低的发射塔网络。这使我们将成本降至传统移动网络数据的 30% 至 50%，来为客户提供无限制的互联网服务。”

翻译：汤航