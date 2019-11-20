据 TechCrunch 报道，由挪威软件公司 Opera 创立的金融科技公司 OPay 完成 1.2 亿美元 B 轮融资。投资方主要来自中国，包括美团点评、高榕资本、北京源码资本、软银亚洲、BAI、红点创投、IDG 资本、红杉中国以及金沙江创投等。

OPay 位于拉各斯，将利用已获得的融资在尼日利亚扩大公司规模，将其支付产品扩展至肯尼亚、加纳以及南非。

Opera 首席财务官 Frode Jacobsen 还透露，这笔资金将用于把其支付产品扩展到更多的非洲国家。他补充说，OPay 打算在账单支付和通话时间购买服务中获取流量，尽管这不是公司重点业务。

“那不是你每天都会做的事。我们想把我们的服务集中在使用频率高的东西上，” Jacobsen 称。

通过其移动应用进行支付，OPay 就像一个一站式商店，为转账、支付货物、账单和其他日常服务（如杂货送货和运输、通话时长购买及账户充值）提供便利。

“Opay 将为尼日利亚、加纳、南非、肯尼亚等其他拥有最佳金融科技生态系统的非洲国家的人民提供便利。Opay 在帮助本地企业通过数字商业模式蓬勃发展发挥了关键的贡献作用，” Opera 首席执行官兼 OPay 董事长周亚辉在一份声明中表示。

今年年初，Opay 从红杉资本、IDG 资本、北京源码资本、美团点评、金沙江创投以及 Opera 等公司获得了 5000 万美元融资。

OPay 也是 Opera 旗下的数字业务之一。Opera 还推出了其他业务，如叫车应用 ORide、送餐服务 OFood 以及面向中小企业的产品促销工具 OLeads。

翻译：夏慧