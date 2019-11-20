手机不但配置要够硬核，在软件方面也要用心耕耘才行，尤其是用户的的需求在不断提升。OPPO 今日发布了全新的 ColorOS7，基于 Android 10。在视觉方面，ColorOS 7 降低了整个系统界面的饱和度，缓解用户因长时间使用手机而造成的眼部疲劳。

交互方面，ColorOS 7 采用了更·友好简单的交互方式：将系统应用的设置入口统一固定于右上角，保障设计与操作逻辑一致性的同时，大幅度降低用户学习成本。通过与 Epic Sound 合作打造了全新的无边界声觉系统，对系统声音进行了全面升级。铃声、短信音、通知声、天气闹钟等系统级音效均取材于大自然。

ColorOS 7 还带来了 “全天候暗色模式”，拥有更高的对比度，在白天和晚上都能使用无虞。值得一提的是，ColorOS 7 的暗色模式主动对第三方应用进行了自适应，即使没有主动适配暗色模式的第三方应用，也能获得非常沉浸的暗色体验。

针对多应用切换和零碎时间再利用，ColorOS 7 进行了独特的创新，新增 “闪回键” 功能。当在游戏中等待复活或跳伞、百度地图中步行骑行导航或者用滴滴打车等待接驾时，用户可以安心处理其他事项 —— APP 在对应场景回到桌面后会自动缩小成 “闪回键”，悬浮在屏幕最上层。

影像创造力方面，ColorOS 7 进一步深度优化人像美颜功能，同时新增极夜模式。美颜算法 2.0 可根据不同的场景、光照条件、人种的肤色及审美进行智能调节，匹配不同肤色，提供一键补妆，让美颜更加自然。

第一批适配 ColorOS 7 的机型为 OPPO Reno、OPPO Reno 10 倍变焦版、OPPO 10 倍巴萨定制版以及 OPPO Reno Ac e，将会在 11 月 25 日限量尝鲜推送。到 2020 年第二季度， ColorOS 7 将对 OPPO 旗下的 25 款机型全面完成适配。与此同时，realme 的相关适配计划也同步放出：realme X、realme X 青春版将在 2020 年 2 月完成适配；realme Q 在 2020 年 3 月完成适配；realme X2、realme X2 Pro 也将在 2020 年 4 月全面适配。