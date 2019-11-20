11 月 20 日，权威数据公司 QuestMobile 发布《2019 双 11 洞察报告》显示，今年双 11 当天，共有 6.6 亿消费者在移动购物行业中 “剁手”，各大电商平台 DAU（日活跃用户）激增，其中手机淘宝 DAU4.6 亿、拼多多 2.2 亿。

去年这个时候，QuestMobile 也发布过类似报告，当时的报告显示，2018 年双 11 当天，拼多多 DAU 为 1.19 亿。据此计算，大促当天拼多多 DAU 净增 1.01 亿，同比涨幅高达 84.8%。

报告认为，今年双 11，行业在玩法上一大明显的改变是：从 “如何卖出更多的货” 转变为 “如何把更合适的商品推荐给消费者”，这是电商行业对过往销售逻辑和流量思维的反思与行动。在这种思维的指导下，电商的分发逻辑产生了大变局，传统电商 “人找货” 的本质，在直播、短视频和社交关系链时代变成了 “货找人”，逻辑全面升级。

报告表示，虽然各大电商平台在双 11 期间的玩法各异，有的甚至被调侃为 “要用微积分算红包”、“高数没学好买东西都无从下手” 等，但确实带来了全渠道和全景生态的流量上涨，双 11 正在演变成为由消费主义推动下的 “全民娱乐+消费” 的狂欢节。

由于电商平台对全渠道用户的争夺日益激烈，各家格外重视全景生态流量的获取，基于关系链条形成社交私域流量，让小程序成为了今年双 11 的重要战场。电商平台的小程序纷纷化身为承载各家活动分享、活动参与、组队邀请和购买转化的主要阵地。

报告显示，今年大促期间，各大主流电商平台的小程序 DAU 同样大幅上升，拼多多微信小程序、每日必抢支付宝小程序和京东购物微信小程序分列综合电商双 11 当天小程序 DAU 前三位，DAU 分别是 2930 万、2360 万和 1805 万。

直播带货、短视频成为今年电商分发逻辑的大变局。报告表示，传统电商本质依旧是 “人找货”，而到了直播、短视频和社交关系链时代，本质变成了 “货找人”，“带货” 玩法全面升级。