非洲音乐流媒体服务 Boomplay 于 2019 年 11 月 18 日宣布，将与索尼音乐娱乐（SME）合作，扩大其在非洲的影响力。Boomplay 已拥有 6000 多万用户，1000 多万首歌曲和视频。喀麦隆、加纳、科特迪瓦、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚已可使用该服务。

Boomplay 表示，公司愿景是为非洲的艺术家和内容创作者建立最大、最可靠的数字音乐生态系统。Boomplay 希望与 SME 的新合作能够实现这一点。

Boomplay 内容及战略总监 Phil Choi 称:“我们很高兴能与 SME 合作，并获得他们国际认可的曲目！这是我们实现发展非洲音乐生态系统目标的重要一步，这一战略伙伴关系将为非洲艺人和我们的用户带来机会，对此我们感到十分兴奋。”

音乐仍是唯一的通用语言，它超越了个人的思想、国界、哲学理念、文化和喜好。这种伙伴关系为我们的非洲明星提供了更有利的机会，让他们能够出现在全球舞台上，增加他们的影响力和曝光率。

SME 执行董事 Sean Watson 总结道:“SME 很高兴与 Boomplay 合作，通过我们新达成的合作伙伴关系，为非洲音乐爱好者提供世界上最美的音乐。我们杰出的 SME 艺术家创作了数百万首歌曲，我们期待非洲人使用 Boomplay，在 Boomplay 上发现、聆听并欣赏这些歌曲!”

Boomplay 目前可以在 Android、iOS 和 Web 上使用。

翻译：夏慧