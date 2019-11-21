丹麦一家端对端合同管理平台 Contractbook 融资 350 万欧元，该轮融资由 Gradient Ventures（谷歌 AI 基金）领投，byFounders 以及包括蒂姆·舒马赫在内的一些天使投资人跟投。这家法律技术初创公司计划使其产品具备更多的灵活性和功能性，以便更好地占领一个日益成熟的市场。

法律技术市场在过去一年里迅速发展：总投资增加了 718%，目前为 12 亿美元。在 2018 年，仅合同管理这块市场价值就高达 11 亿美元。

Contractbook 当前的产品可以用来管理完整的 “合同周期”。 公司于 2015 年在哥本哈根成立，它首先面向中小型企业推出了 SaaS 平台，允许这些企业在公司系统中创建、签署和存储数字法律文件。自那以后，这家初创公司增加了更多的工具，包括一个面向法律专业人士的先进客户门户 (叫 Suits)，以及一个可以根据客户问卷自动生成合同的合同起草器。

byFounders 的管理合伙人埃里克·拉格尔表示：“Contractbook 的先进技术足以颠覆许多仍以陈旧方式进行文档处理的行业。byFounders 致力于为北欧和美国之间搭建桥梁，很乐意为这家北欧创业公司和著名的硅谷风投 (如 Gradient) 之间的联系提供便利。我们很高兴能让他们的国际合作取得成功，并支持他们的进一步发展。”

Gradient 公司的 Darian Shirazi 表示：“Contractbook 致力于帮助中小企业简化合同流程，这让他们得以在一个数十亿美元的市场上成功吸引了成千上万的客户。我们很高兴能与这个强大的团队合作。”

投资者显然都很乐意投资这个项目。至于这一笔融资该作何用途，Contractbook 的 CEO 兼创始人尼尔斯·马丁·布罗克纳表示：“有了这笔资金，我们准备为 Contractbook 开拓全球市场。我们相信通过产品不断优化和迭代，将使我们的客户只需通过一个平台就可以管理整个合同周期。我们不需要重新创造自己，而是在扩大规模的同时保持强大的经济增长势头。”

翻译：汤航