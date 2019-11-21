法国教育科技初创公司 Lalilo 帮助学生按照自己的节奏阅读，已从 Partech，EduCapital 及 Citizen Capital 融资 550 万美元。

Lalilo 位于巴黎，三年前由三名工程师创立，其使命是消除文盲。当时的想法是给老师们提供技术来帮助那些苦苦挣扎的读者。其结果就是创立 AI 驱动的在线扫盲项目 Lalilo。

从幼儿园到二年级，教师可以在课堂上使用 Lalilo 来区分学生阅读水平，并以此进行针对性的教学。该项目为学生提供有针对性的阅读技能的练习，而老师则将获得有关学生表现的详细数据。在 “玩味和互动的世界” 中，进行了 3000 多次语音、单词识别和理解练习。

该平台目前在美国和法国的学校使用，每个月有 5000 多名教师和 9 万名学生完成数百万道练习题。在美国 (超过一半的用户基础)，Lalilo 为向学校和地区销售其项目，想出了一种高级模式——教师和学生免费使用该项目，但详细的学生报告和其他高级功能必须通过年度购买。而在法国，由于与法国教育部的合作，整个项目对学校教师都是免费的。

Lalilo 与法国教育部建立合作伙伴关系。最近法国教育部向该公司投资了一笔款，用于资助为期 12 个月的 STEM 和扫盲三个项目的研发。Lalilo 的联合创始人 Laurent Jolie 表示：“与教育部的合作给我们提供了一个机会，我们能帮助更多学校教师降低法国的辍学率。”

新的投资将推动 Lalilo 在法国以外地区的发展。Lalilo 联合创始人 Amine Mezzour 在评价这轮融资时表示：“我们很高兴能得到 Partech，EduCapital 和 Citizen Capital 的三笔融资，这反映出 Lalilo 的发展方向——具有国际抱负，面向教育，追求社会影响。”

翻译：夏慧