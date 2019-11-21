肯尼亚股份银行对刚果商业银行的收购已进入最后阶段。

此前，肯尼亚股份银行与刚果商业银行大股东乔治•阿瑟•福雷斯特及其家族达成协议，将以 1.05 亿美元的价格，收购其持有的全部 625,354 股（约占 66.53%）。

该交易价格包括刚果商业银行 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日期间的财年股息，即每股带息价格为 167.9 美元。

然而，随着肯尼亚股份银行拟在刚果进行收购的消息在投资界传开，周二中午 12 点 25 分，该公司股价在内罗毕证券交易所 (NSE) 下跌了 0.94%，从周一的每股 47.50 先令 (合 0.475 美元) 跌至每股 47.95 先令 (合 0.479 美元)。

肯尼亚股份银行首席执行长詹姆斯·姆旺吉周二在一份声明中表示，这笔收购为这家总部位于肯尼亚的银行提供了更多动力，致力于到 2024 年成为一家泛非银行。

姆旺吉博士表示：“这对公司而言是一个机会，通过采取进一步措施，特别是有效利用技术，向客户提供创新产品和服务，来打造一个撒哈拉以南非洲首屈一指的金融机构。”

该交易仍需获得监管部门的批准，包括肯尼亚央行、刚果中央银行、COMESA 竞争委员会以及刚果商业银行和肯尼亚股份银行董事会的批准。

刚果商业银行的多数股权由乔治•阿瑟•福雷斯特及其家族持有，占 66.53%，刚果民主共和国政府持有 25.53%，其余 7.94% 股权由其他少数股东持有。

目前，肯尼亚股份银行在该地区设有 289 家分行，拥有 1400 多万客户，业务遍及肯尼亚、乌干达、卢旺达、坦桑尼亚、南苏丹和刚果民主共和国。

今年 9 月，肯尼亚股份银行宣布计划收购刚果商业银行，并将其业务与刚果证券银行合并，从而加强其在刚果民主共和国的子公司业务。

刚果商业银行是刚果民主共和国第二大银行机构，资产估计为 7 亿美元。

肯尼亚股份银行之前通过收购 Pro Credit Bank 86% 的股份，开始在刚果民主共和国开展业务。Pro Credit Bank 在 2015 年至 2017 年期间资产超过 2 亿美元，客户基础超过 17 万，是当时刚果民主共和国第七大银行。

但该银行还欲通过收购德国国有开发银行 KfW 另外持有的 7.6% 的股份，以增持 EBC S.A 股份。

此次收购还有待刚果中央银行的批准。

如果此次收购获得批准，肯尼亚股份银行在 EBC S.A 的持股比例将提高至 94% 左右，剩下的 6% 将由国际金融公司持有。

翻译：汤航

https://www.theeastafrican.co.ke/business/Equity-bank-acquisition-DR-Congo-bank/2560-5354506-pbpwpg/index.html