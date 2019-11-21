据 Variety 报道，Sonos 在其季度营收报告中披露，公司已经以约 3750 万美元现金收购了 AI 语音助理初创公司 Snips。Snips 于 2013 年成立，办事处设在法国巴黎。

Snips 一直在开发专用的智能设备助理，该语音助理主要在本地运行，而非依赖始终如一地将语音数据往返于云端。在公众对于个人隐私的保护意识越来越强的大环境下，收购 Snips 并将其技术运用起来，这一做法或许将有助于 Sonos 远离相关纠纷与官司。

Sonos 已与亚马逊、Google 及其语音助理合作，为其最新产品提供支持，包括 Sonos Beam 和 Sonos One 智能音箱。但这些产品都需要连接云端才能正常工作。同时，最近它们都受到消费者和消费者保护组织的审查，以了解其如何处理从用户那里收集到的数据。

值得注意的是，Sonos 之前推出了不带麦克风的音箱 Sonos One SL。该产品不会与远程服务器交换任何数据，这表明可能有相当数量的客户喜欢它，该公司也在其中看到了机遇。

Sonos 首席执行官 Patrick Spence 指出，Sonos 不会寻求与其语音助理合作伙伴竞争，相反，他们未来制作的产品都将更加专注于音乐本身。

另外，合作关系也继续为 Sonos 带来丰厚回报，他们与宜家合作的智能音箱产品在发售当天就售出了 30000 台。