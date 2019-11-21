SpaceX 火箭爆炸！马斯克曾放言数月内低空飞行

北京时间 11 月 21 日早间消息，SpaceX 下一代火箭 Starship 的测试版本在得克萨斯州进行地面测试时发生部分爆裂，喷发出大量气体，使一些硬件四处飞射。当地航天爱好者设置的实时直播设备捕获了故障画面。

该原型机旨在测试 Starship 的设计，该公司正在致力于利用这艘飞船把货物和人员运送到月球和火星等深空目的地。实际上，这正是 SpaceX CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）9 月向记者展示的那艘飞船。他声称当时测试飞船可能会在接下来的几个月内进行低空飞行，而某些版本的 Starship 可能会在六个月内到达地球轨道。

罗永浩：12 月 3 日举办 “老人与海” 黑科技发布会

11 月 21 日消息，罗永浩刚刚在微博上宣布，12 月 3 日晚上 19 点 30 于北京举行 “老人与海” 黑科技发布会。

罗永浩在微博上表示，“此次发布会门票不对外出售，我们决定以赠票的形式发放给长年支持我们的老朋友。如果你曾购票参与过锤子科技的发布会，你只需拍下留存票根的照片，或截屏你的购票记录和填写问卷，即有机会获得门票。”

据了解，这场发布会将公布新型科技尖端技术，这项技术可以应用于工业制造业、母婴、科技、运动、医疗等各类生活必需消费品中。不过具体信息目前还不得而知，但可以确定是与电子烟无关。

支付巨头 PayPal 进军电商：40 亿美元收购 Honey

腾讯科技讯 PayPal 已经是公认的全球移动支付（或第三方支付）巨头，如今，PayPal 开始进行多元化扩张。据外媒最新消息，11 月 20 日，PayPal 宣布，公司已经同意以 40 亿美元收购 Honey 科学公司。Honey 科学公司是一家为消费者寻找网络上最实惠网购商品的服务商。

据国外媒体报道，此次收购将大部分使用现金。此次收购是 PayPal 迄今规模最大的一次收购，将让这家支付巨头在消费者网购领域获得一席之地。换言之，未来 PayPal 不仅仅在结账页面上与信用卡或苹果支付竞争，它还将进入支付之前的电子商务等领域。

特斯拉被要求停用 Autopilot 因司机作弊

腾讯科技讯 自动驾驶成为科技和汽车行业的热门领域，大量厂商投入研发，领先的特斯拉和 Waymo 等公司已经在不同程度上部署、应用自动驾驶技术，这也让许多人担心：自动驾驶技术的安全性，成熟了吗？

据外媒最新消息，11 月 20 日，美国国会参议院举办了一场有关自动驾驶技术安全性的听证会，诸多议员对于特斯拉和 Uber 进行了批评，议员要求美国政府交通安全部门下令特斯拉，暂停使用其自动驾驶系统 Autopilot，直到他们能够解决存在的驾驶员作弊等问题。

罗辑思维正式发布电纸书阅读器：1898 元、跟得到 App 打通

11 月 21 日，罗辑思维发布了一款电子产品 “得到阅读器”，这款电纸书阅读器采用了 Android 9.0 系统，支持多款第三方学习应用，并且跟自家的得到 App 打通，即同一个得到 App 账号，可以同时登陆手机和阅读器（进度能实时同步）。

得到阅读器配备了 7.8 寸纯平电子墨水屏（300ppi），内置 17 颗阅读灯（可以根据不同场景选择光线），支持 28 级冷暖双色温调节，整机重约 242g，机身厚度 77mm。除了阅读模式外，得到阅读器还支持语音输出与输入，即通过电子书朗读模式，每天听本书和课程内容都可以直接音频外放，同时你还可以通过语音输入，在得到 App 内搜索想要学习的内容。