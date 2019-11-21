尼日利亚初创公司 Donate.ng 凭借其捐赠众筹平台的发展，收入增长强劲。

Donate.ng 成立于 2015 年，旨在将寻求经济援助的慈善机构、非营利组织和个人，与捐助者联系起来。

这家初创公司的联合创始人兼首席运营官 Oluwasegun Olojo-Kosoko 向 Disrupt Africa 透露：“许多尼日利亚人在寻找一种社会公益，慈善或非营利性活动，可以让他们不需要直接参与，不需要进行 KYC 程序，就能进行捐助”。

Donate.ng 提供这一领域的解决方案，并备受关注。通过对捐赠行为收取费用，公司的收入每年都在增长，目前通过其平台进行的捐赠在 4 月份已经超过了 14 万美元。

Olojo-Kosoko 表示：“自 Donate.ng 推出以来，我们的营收几乎翻倍增长。如 2018 年的收入，几乎将 2017 年的收入翻了一番。根据预测，我们希望今年还能再翻一番。”

Olojo-Kosoko 的一位同事兼联合创始人阿约德勒·阿莫萨当初注意到，尼日利亚人常常难以为正义事业筹集资金，于是成立了这家初创公司。Olojo-Kosoko 也有同感，两人进行了市场调查之后，于是萌生了建立 Donate.ng 的想法。

他表示：“Donate.ng 建立之前，尼日利亚人几乎每一次筹款活动都是通过 GoFundMe 和 Kickstarter 等众筹门户网站进行的。如果没有这些众筹门户网站，筹集的钱会直接进入某些人的钱包，而这些人要么潜逃，要么没有将筹得的资金如数上交。”

“同时我们注意到，慈善机构和非盈利组织都在努力为他们的运营筹集资金。唯一能解决这一问题的融资方式是众筹。“开发这个平台是一项艰巨的任务，两位创始人首先找到金融科技初创公司 Paystack 的现任首席执行官索拉•阿金拉德，她推荐昆勒•奥莱因卡担任该职位。奥莱因卡后来成为联合创始人。

然而到目前为止，Olojo-Kosoko 和 Amusa 已经为该项目提供了 1.5 万美元的资金。Donate.ng 目前正在寻求外部投资以实现增长。不过，它目前的发展相当不错。

Olojo-Kosoko 表示: “我想我们是摸着绳子过河。最初，建立这个项目是为了让公众相信众筹在尼日利亚是可行的，因为我们是安全的，可以被信任的。我们相信这个目标已经实现了。”

Donate.ng 目前只在尼日利亚开展业务，但这种情况可能很快就会改变。

Olojo-Kosoko 表示：” 我们的确有扩张计划，但在我们确认该项目可行，并完全掌握尼日利亚市场之前，暂时还不会轻举妄动。”

翻译：汤航