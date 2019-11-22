腾讯将发布车载微信，可实现语音播报

据新浪科技报道，世界 5G 大会今日正式开幕，腾讯副总裁马斌透露，车载微信马上要正式发布，可以实现语音播报，而不用依赖手动操作。

马斌认为，中国未来的机会是从人口红利转向数据红利。4G 时代，腾讯是连接人与应用，而 5G 时代连接物与行业将有更多机会。5G 时代，所有的规则、秩序都要重构。

第三季度业绩未达预期，拼多多股价大跌 23%

据新浪科技报道，由于 2019 年第三季度业绩未达预期，拼多多股价在美国时间周三开盘后一度下跌 23.13%，创始人黄峥的财富缩水近 50 亿美元。

昨日，拼多多发布了 2019 年第三季度财报，总营收为人民币 75.139 亿元（约合 10.512 亿美元），与上年同期的人民币 33.724 相比增长 123%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币 23.350 亿元（约合 3.267 亿美元），而去年同期净亏损人民币 10.983 亿元。

由于营收低于分析师预期，且亏损额扩大，拼多多股价在美国时间周三开盘后一度下跌 23.13%，收盘市值跌破 400 亿美元大关。

WeWork 裁员 2400 人，占比近 20%

据新浪科技报道，共享办公空间创业公司 WeWork 周四证实，为了削减成本和调整业务规模，该公司将裁减 2400 名员工。此次裁员人数在 WeWork 员工总数中所占比例为 19%。截至 6 月 30 日，WeWork 的员工总数为 1.25 万人。

WeWork 发言人发表声明称，该公司正努力致力于 “打造一个更加高效的组织”，并重新把重点放回到核心办公室共享业务上去，而裁员也是这项努力的一个组成部分。

特斯拉计划明年 1 月底前交付中国产 Model 3

据新浪科技报道，11 月 21 日晚间，特斯拉表示计划在明年 1 月底之前开始交付中国制造的 Model 3 电动汽车。

特斯拉上海工厂投资约 20 亿美元，将在今年 12 月底前进行量产。特斯拉上个月已正式宣布，中国制造的 Model 3 标准续航升级版正式开放预订，起售价为 35.58 万元。

滴滴回应 “网约车市场调价”：严格执行

据新京报报道，11 月 21 日，交通运输部、国家发改委发布规范网络预约出租汽车价格行为相关意见，对网约车实行市场调节价。对此，滴滴出行表示将严格按照主管部门要求执行价格相关工作。

今年 7 月，滴滴曾发布价格调整说明，将实行新的计价规则，调价之后，早晚高峰期打车会更贵，但是在平峰期更便宜。