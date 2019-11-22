以下这句话基本上可以说是公认的：iOS 13 太糟了。为了不再让满载 bug 的 iOS 系统出现在消费者面前，苹果正在改变其开发与测试操作系统的方式，据说 iOS 14 的开发工作已经在使用这种新方法。

彭博社报道称，在 iOS 14 上，苹果的计划是默认禁用所有处于开发阶段或是还存在 bug 的功能，这些功能可以使用特殊的配置菜单来启用。这样一来，苹果管理层就可以密切关注其新版操作系统版本的进度，尚未准备就绪的功能则是可以更轻松地被移除。

据称这种新方法还将适用于 iPadOS、watchOS、macOS 和 tvOS 的开发。此外，苹果希望 iOS 14 是一版功能丰富的系统，但为了保证系统的质量，据称他们已经将 iOS 14 上的部分功能推迟放到 2021 年的 iOS 15 上。

另外，彭博社还指出，苹果在今年 8 月意识到，iOS 13.0 在即将于几周后与 iPhone 11 系列一同正式推出时达不到质量标准，因此工程师决定放弃，转而专注于 iOS 13.1。苹果私下认为 iOS 13.1 才是 “真正的公开发布”，其品质与 iOS 12 相匹配。该公司期望只有 “顽固” 的苹果粉丝才会把 iOS 13.0 装到他们的 iPhone 上。

如果上述内容属实的话，苹果明年的各个系统的品质应该会比今年的高一些，但代价是用户能用到的新功能会少一些。