Plantix 是一家致力于推动高效农业生产的平台，日前宣布完成 660 万欧元的 A 轮融资，该轮融资由早期科技投资者 RTP Global 领投，Piton Capital，Atlantic Labs 以及 Index Ventures 跟投。该笔资金将用于改进 Plantix 的 AI 驱动解决方案，以便为植物病害的自动检测提供了一种数字化方案。印度已有 100 万农民使用该公司技术，Plantix 还计划将业务扩展到印度尼西亚和越南。

Plantix 成立于 2015 年，旨在解决全球范围内的农作物歉收问题，并帮助提高产量。疾病和虫害导致世界上多达 30% 的农业生产歉收，威胁到人们的生计，增加粮食短缺的风险。有了这款免费的应用程序，用户可以拍下自己患病农作物的照片，然后由 Plantix 的人工智能图像识别软件进行处理，向用户显示最可能的疾病，让用户知道农作物到底是营养不足还是受害虫影响。

据这家初创公司介绍，Plantix 提供世界上最大的植物病害检测独立数据库，用户可以获得常规建议，以及一些具有成本效益和生态效益的建议，来治疗自己的农作物。

该应用程序提供一个由科学家、农民和植物专家组成的全球社区，用户可以在这里实时交流农作物问题。该平台还提供先进的实时预防措施，包括疾病预防，天气警报以及农药提醒。

Plantix 联合创始人兼首席执行官西蒙·斯特雷表示：“粮食生产是人类最紧迫的问题之一，我们致力于改善农业技术。我们已经建立了世界上最大的植物病害数据库来解决这个问题，并将利用这笔新的资金进一步发展我们的研究。特别是在发展中国家和新兴国家，我们的数字解决方案可以大幅减少作物损失，减少农药使用，提高整体产量。我们很高兴吸引了一群投资者，他们和我们一样对公司产品和愿景充满信心。这笔资金将使我们能够进一步完善我们的应用程序，招募更多战略人才，并发展全球专家社区。”

RTP Global 的合伙人加琳娜·奇菲娜补充道：“Plantix 有 1500 万张农作物图片，已经拥有世界上最大的植物数据库。100 多万农民已经通过这款应用提高了他们的产量，每天约有 5 万张新照片被上传，所以我们看到 Plantix 巨大发展潜力。得益于西蒙和她团队的奉献，以及 Plantix 公司的实力，这轮融资才得以顺利完成。这款应用能够通过使用数字化方案来解决这个不平衡的生态系统衍生出来相关的问题，并将为建立更加可持续和智能的全球农业系统做出重大贡献。

翻译：汤航