马尔默 (原赫尔辛堡) 初创公司 Fieldly 致力于建筑企业的数字化项目管理，并提供基于应用程序和网络的服务。目前，Fieldly 已拥有超过 2.5 万个注册用户，公司希望用户数量在一年内增加到 5 万。

Fieldly 最近融资 150 万欧元，用以加速其国际化进程。更重要的是，Fieldly 首席执行官和董事长身份互换。

Anders Boman 现已担任 Fieldly 首席执行官。在这之前，他曾担任过牛津大学创新学院和 LU 创新学院的投资组合经理。该公司联合创始人、前首席执行官 Daniel Krusenstrahle 目前担任董事长和产品经理。

联合创始人兼市场经理 Sven Paulin 说道：“自从五年前公司成立以来，我们一直专注于产品，投资寻找一个良好的 “产品市场契合度”。现在我们已经找到了，因此准备投资扩大我们的销售部门。Daniel 热衷于产品开发，这也是我们现在进入下一个发展阶段他的关注重点。”

Fieldly 一直在稳步发展，尤其是在这个秋天。 据 Sven 称，公司经常性收入每月大约增长 10％。 这意味着 Fieldly 2019 年的净销售额将超过 650 000 欧元，是 2018 年的两倍之多。

“我们的客户非常满意，我们正以前所未有的方式向前发展。一位来自 Veidekke 客户案例的现场经理表示，我们的产品至少为每人每天节省了一个小时”，Sven 继续说道。

Fieldly 目前拥有六个国家的付费客户，现在准备投资，开展更多国际业务。一开始马尔默的销售部门将负责这项投资，但该公司还考虑在全球部分地区开设办事处。

该轮融资由 Christer Dahlén 领投，Mårten Öbrink、Jan Karlander、Dan Nilsson、Lars Dahlen 等天使投资人参投。

翻译: 夏慧

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